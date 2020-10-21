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21октября
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Рассмотрение апелляции на приговор Михаилу Ефремову отложили на 22 октября

Рассмотрение апелляции на приговор Михаилу Ефремову отложили на 22 октября
Фото: foxsnews.ru

Рассмотрение жалоб на приговор актеру Михаилу Ефремову отложено на 22 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление председателя коллегии судей Елены Ишмуратовой.

«Суд отложил заседание на 22 октября для решения вопроса о выплате компенсации морального вреда потерпевшим и ознакомления адвокатов потерпевших с материалами независимой экспертизы по делу», — сообщила она.

Адвокат Михаила Ефремова Петр Хархорин ранее выступил с просьбой дать защите время для выплаты компенсации. Адвокаты потерпевших также заявили, чтобы им необходимо ознакомиться с результатами независимой экспертизы, которая была проведена по заказу защиты актера. В ней говорится о том, что погибший Захаров в момент ДТП мог быть не пристегнут ремнями безопасности.

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#ДТП #происшествия #суды

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