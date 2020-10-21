Рассмотрение апелляции на приговор Михаилу Ефремову отложили на 22 октября

«Суд отложил заседание на 22 октября для решения вопроса о выплате компенсации морального вреда потерпевшим и ознакомления адвокатов потерпевших с материалами независимой экспертизы по делу», — сообщила она.

Адвокат Михаила Ефремова Петр Хархорин ранее выступил с просьбой дать защите время для выплаты компенсации. Адвокаты потерпевших также заявили, чтобы им необходимо ознакомиться с результатами независимой экспертизы, которая была проведена по заказу защиты актера. В ней говорится о том, что погибший Захаров в момент ДТП мог быть не пристегнут ремнями безопасности.