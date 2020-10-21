Каждый амурчанин производит около трёх кубов мусора в год

Аналитики назвали регионы с самым большим производством мусора. В 2019 году в общей сложности население страны оставило после себя 346 миллионов кубов твёрдых отходов. Четверть всех отходов страны производится в Москве, Подмосковье, Краснодарском крае, Ростовской области и Тарастане. Амурская область в рекордсменах не значится, подсчитали в аналитической службе международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Для составления рейтинга взяли три показателя: общее количество твёрдых отходов произведённых в регионе, его население, и количество мусора на человека. В 2019 году амурчане произвели 2,317 тысяч кубометров мусора. Для сравнения, жители Москвы произвели значительно больше - около 26,7 тысячи кубометров. Однако, если учесть количество проживающих в Приамурье, цифры уже не кажутся такими радужными. В среднем один житель области производит почти 3 куба мусора в год, тогда когда москвичи - чуть больше двух кубов. Больше всех мусорит среднестатистический житель Бурятии - 8 кубов в год, меньше всего мусора производят в Чечне - 0,49 куба в год.

— На региональном уровне количество произведенного бытового мусора статистически зависит не только от численности населения, но и от уровня жизни и потребления. По нашим расчетам, чем выше в регионе оборот розничной торговли на душу населения, доходы и расходы жителей, тем, как правило, больше производится ТКО. Другой любопытный вывод, к которому мы пришли: чем выше в регионе уровень безработицы, тем меньше мусора генерирует его средний житель. Из этого следует, что больше мусора производится в благополучных регионах, — отмечает президент FinExpertiza Елена Трубникова.

Больше всего отходов производят в Москве, Подмосковье и в Краснодарском крае. Самые чистые регионы - Чукотка, Ненецкий автономный округ и Еврейская автономная область. Хотя бытовой мусор и относится к менее опасным, но неправильное размещение - на свалках и полигонах - наносит огромный ущерб окружающей среде и человеку. Выход из ситуации - раздельный сбор мусора и переработка пластика, стекла, макулатуры и алюминиевых банок. Это могло бы значительно уменьшить количество ТКО и помочь природе.

— В 2019 году в России было утилизировано лишь 2,7 миллионов тонн, или 4,4 процента всех ТКО. При этом существующие мощности в теории позволяют перерабатывать около половины всего бытового мусора. Низкая утилизация связана с отсутствием раздельного сбора ТКО на первичном этапе, то есть на уровне потребителя, — добавила Трубникова.

В Приамурье работает завод по переработке отходов БлагЭко. Амур.инфо узнавало, помогает ли он бороться с накоплением мусора и как вообще обстоят дела с переработкой ТКО на Дальнем востоке.