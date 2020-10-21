Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
21октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:00 0

В Благовещенске на мужчину напали с ножом

В Благовещенске на мужчину напали с ножом
Фото: @kriminal.blg

Во вторник, 20 октября, в областном центре Приамурья неизвестный с ножом напал на мужчину. С резаной раной пострадавшего доставили в больницу.

Подписчики партнёрского паблика @kriminal.blg поделились видеозаписью, на которой запечатлён окровавленный мужчина. По сообщению очевидцев, накануне в Благовещенске на улице Чайковского, 61, на него напали с ножом.

На кадрах видно пострадавшего, медиков, прибывших оказать первую помощь, и сотрудников полиции. Окровавленного мужчину окружают и простые прохожие — видимо, неравнодушные благовещенцы пытались самостоятельно помочь ему.

— Вчера в пять часов вечера в дежурную часть городского отдела полиции поступило сообщение от граждан, которые в данном районе обнаружили мужчину с резаной раной в районе шеи. Граждане вызвали сотрудников полиции и медиков. Врачи доставили мужчину в областную больницу. Полицейские работали на месте. В настоящий момент выясняются причины и обстоятельства произошедшего, устанавливаются лица, причастные к данному инциденту. В дальнейшем будет назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит степень тяжести причинённого вреда здоровью, — пояснили в пресс-службе полиции Благовещенска.

Просмотров всего: 1773

#жизнь #криминал #происшествия

распечатать


Общество

Благовещенцев просят за свой счёт установить номера и аншлаги на домах
В России и мире

Рассмотрение апелляции на приговор Михаилу Ефремову отложили на 22 октября
Происшествия

В Благовещенске водитель сбил женщину и скрылся
В России и мире 2

Известный эколог погибла в Москве от укуса осы
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь