В Благовещенске на мужчину напали с ножом

Фото: @kriminal.blg

Во вторник, 20 октября, в областном центре Приамурья неизвестный с ножом напал на мужчину. С резаной раной пострадавшего доставили в больницу.

Подписчики партнёрского паблика @kriminal.blg поделились видеозаписью, на которой запечатлён окровавленный мужчина. По сообщению очевидцев, накануне в Благовещенске на улице Чайковского, 61, на него напали с ножом.

На кадрах видно пострадавшего, медиков, прибывших оказать первую помощь, и сотрудников полиции. Окровавленного мужчину окружают и простые прохожие — видимо, неравнодушные благовещенцы пытались самостоятельно помочь ему.

— Вчера в пять часов вечера в дежурную часть городского отдела полиции поступило сообщение от граждан, которые в данном районе обнаружили мужчину с резаной раной в районе шеи. Граждане вызвали сотрудников полиции и медиков. Врачи доставили мужчину в областную больницу. Полицейские работали на месте. В настоящий момент выясняются причины и обстоятельства произошедшего, устанавливаются лица, причастные к данному инциденту. В дальнейшем будет назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит степень тяжести причинённого вреда здоровью, — пояснили в пресс-службе полиции Благовещенска.