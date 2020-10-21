Народный фронт предложил отменить платежи за «коммуналку» для семей с маленьким доходом

По словам представителя народного фронта, инициативу уже одобрили в Государственной думе и на уровне общественного совета Минстроя. Но, по мнению многих экспертов, это предложение невозможно реализовать. На сегодняшний день сфера ЖКХ уже столкнулась с огромными неплатежами, связанными, в первую очередь, с падением доходов населения из-за эпидемии коронавируса. Кроме того, в России уже реализована система поддержки для малоимущих семей. Действующий Жилищный кодекс предусматривает субсидирование тех, у кого оплата коммунальных платежей занимает более 22 % от семейного бюджета, а в некоторых регионах действуют более низкие показатели для определенных категорий граждан: инвалидов, пенсионеров, многодетных.

Сегодня Минстрой отмечает падение платежей по ЖКХ на 30 %. В первую очередь это связано с пандемией, самоизоляцией и «удалёнкой», а следовательно, и снижением доходов россиян.

– Без помощи государства этим людям (малоимущим семьям – Прим.ред.) просто не выжить. Начать действительно можно с них, но затем необходимо помочь и другим категориям населения, поскольку огромное число людей получает хоть и выше прожиточного минимума, но очень небольшие деньги: 15-20 тысяч в месяц. Поэтому категории людей, которым должны полагаться субсидии, необходимо расширять. Сейчас в каждом регионе свой уровень субсидии в зависимости от доходов семьи, и этого явно недостаточно, – рассказала Наталья Чернышева, специалист в области ЖКХ, директор центра «Организация народного контроля».

Представители общественной организации говорят о том, что для семей с доходом ниже МРОТ (для Амурской области он составляет 14 556 рублей) необходимо компенсировать все расходы на оплату коммунальных услуг. По предварительным расчетам ОНФ, на реализацию их инициативы из бюджетов всех уровней потребуется субсидирование больше, чем на 140 миллиардов рублей в год. Несмотря на предварительную поддержку государственных органов, эта инициатива, по мнению экспертов, скорее всего реализована не будет, так как в федеральном и региональных бюджетах нет свободных средств.

В любом случае государству придётся помогать населению, уверена Наталья Чернышева. Дело в том, что сейчас отменены штрафы и отключения ресурсов за коммунальные неплатежи, поэтому многие семьи предпочитают вообще не платить неподъемные для них суммы.