Елена Малышева рассказала о негативном влиянии самоизоляции

Она сообщила, что у тех, кто редко выходит на улицу, снижается иммунитет. А также долгое сидение дома вредит работе легких. Когда отсутствует физическая активность и человек мало двигается, повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний, добавила Малышева.

— Поэтому сегодня мы говорим: вас должна спасать социальная дистанция. Не надо идти, прижиматься к людям, которых вы не знаете, — сказала она.

Елена Малышева часто говорит своим зрителям о пользе прогулок на свежем воздухе и призывает чаще выходить на улицу, даже несмотря на коронавирус. Недавно она выложила в Instagram видео прогулки по Москве с пожилой матерью.

Многие подписчики были удивлены, что ведущая и ее 87-летняя мать не надели маски и перчатки. На что Малышева ответила, что на улице в них нет необходимости, а ее матери с легочной гипертензией маски вообще носить нельзя.