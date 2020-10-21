Мэр Благовещенска не удовлетворён существующей сетью автобусных маршрутов

В Благовещенске изменят систему общественного транспорта. Существующую сеть маршрутов создали около 20 лет назад. Но город расстраивается, некоторые маршруты теряют актуальность. Поэтому мэр города Олег Имамеев поручил модернизировать старую сеть.

Специалисты обследуют пассажиропоток, изучат мнение жителей и определят потребность горожан в автобусах. Им также предстоит определить вместимость автобусов и интервалы движения.

— Благовещенск ежегодно прирастает новыми кварталами. Также в городе есть несколько дублирующих маршрутов. Поэтому с учётом дополнительного пассажиропотока необходимо выстраивать обновленную транспортную сеть, — заявил мэр.

Олег Имамеев поручил разработать комплексную схему организации транспортного сообщения. Её разработает специализированная организация с лицензией на выполнение таких работ. Сейчас подготавливается конкурс по выбору подрядчика, а техзадание уже готово. После создания схемы администрация проведет конкурсы на обслуживание маршрутов. Участвовать в них смогут частные автоперевозчики и муниципальная автоколонна, сообщает пресс-служба администрации города.

Всего в Благовещенске работают 35 автобусных маршрутов. Пять из них садоводческие, три – временные, то есть действуют в родительский день и накануне его. Остальные – регулярные городские маршруты. Из них 12 обслуживаются «Автоколонной 1275», остальные – частными автоперевозчиками.