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21октября
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сегодня, 10:15 9

Мэр Благовещенска не удовлетворён существующей сетью автобусных маршрутов

Мэр Благовещенска не удовлетворён существующей сетью автобусных маршрутов

В Благовещенске изменят систему общественного транспорта. Существующую сеть маршрутов создали около 20 лет назад. Но город расстраивается, некоторые маршруты теряют актуальность. Поэтому мэр города Олег Имамеев поручил модернизировать старую сеть.

Специалисты обследуют пассажиропоток, изучат мнение жителей и определят потребность горожан в автобусах. Им также предстоит определить вместимость автобусов и интервалы движения.

— Благовещенск ежегодно прирастает новыми кварталами. Также в городе есть несколько дублирующих маршрутов. Поэтому с учётом дополнительного пассажиропотока необходимо выстраивать обновленную транспортную сеть, — заявил мэр.

Олег Имамеев поручил разработать комплексную схему организации транспортного сообщения. Её разработает специализированная организация с лицензией на выполнение таких работ. Сейчас подготавливается конкурс по выбору подрядчика, а техзадание уже готово. После создания схемы администрация проведет конкурсы на обслуживание маршрутов. Участвовать в них смогут частные автоперевозчики и муниципальная автоколонна, сообщает пресс-служба администрации города.

Всего в Благовещенске работают 35 автобусных маршрутов. Пять из них садоводческие, три – временные, то есть действуют в родительский день и накануне его. Остальные – регулярные городские маршруты. Из них 12 обслуживаются «Автоколонной 1275», остальные – частными автоперевозчиками.

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#мэрия #транспорт

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Комментарии
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  • амурская алена

    амурская алена
    1 час назад

    Правильно давно пора,чтоб учитывали и мнение большинства горожан,которые пользуются общественным транспортом.

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    1 час назад

    Пусть члены комиссии из микрашки утром покатаются. Особенно со второй и первой. Да ещё и с соблюдением "социальной" дистанции.

  • full

    full
    1 час назад

    А меня в очередной раз интересует коррупционная составляющая инноваций, которые проводят приходящие во власть господа. Вопрос простой - господина Имамеева действительно волнует городской транспорт или он банально собрался на нем заработать?

  • ВиталийН

    ВиталийН
    1 час назад

    Микрорайон - он вообще разный. Это не что-то единое. Около Областной больницы живут привилегерованные сословия. Не герцоги, маркизы и графы. Но виконты, бароны и баронеты - точно ! Они спокойно садятся на свой 44-й. Где-нибудь на улице студенческой к этим дворянам подсаживается люд честной. А уж по шоссе Игнатьевскому собираю челядь.

  • Maks_88

    Maks_88
    51 минута назад

    Получается в администрации города нет такого управления которое может разработать транспортную схему?

    Т.е. в данном вопросе администрация подготовит конкурсную документацию и все?

  • Maks_88

    Maks_88
    51 минута назад

    Получается в администрации города нет такого управления которое может разработать транспортную схему?

    Т.е. в данном вопросе администрация подготовит конкурсную документацию и все?

  • karlik nos

    karlik nos
    20 минут назад

    Как была Студенческая, мухина, Калинина и театральная, так никуда и не денутся, расстраивайся город не расстраивайся, хоть рыдай в захлёб....вот если за муниципальный счёт, да новых маршрутов, да автобусов вместительных.... Да потом так же как и троллейбусное депо... Нерентабельное что то... А частному извозчику до фени на мнение мэрии если не будет выгоды в работе...

  • Юрий Венедиктович

    Юрий Венедиктович
    11 минут назад

    АИ когда снимете очередную серию из цикла "Что меня бесит" с мэром нашего города? Уверен, это будет самый долгий и самый смешной выпуск.

  • Терминатор

    Терминатор
    15 секунд назад

    Бесит бля

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