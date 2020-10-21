В Благовещенске водитель сбил женщину и скрылся

Фото: pixabay.com

В Благовещенске неизвестный водитель сбил женщину на улице Тенистой, в районе дома 101 «А». Как сообщает пресс-служба полиции Благовещенска, ДТП произошло 20 октября около 15:40.

Предположительно, водитель двигался на внедорожнике белого цвета. Женщина-пешеход 1994 года рождения переходила проезжую часть дороги в неположенном месте. В результате происшествия женщина получила травмы. Водитель скрылся с места происшествия. Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев, свидетелей произошедшего происшествия или самого водителя. Любую информацию просят сообщить в группу по исполнению административного законодательства ОБ ДПС ГИБДД МО МВД России «Благовещенский» по телефонам: 59-46-86; 8 (999) 165-32-64 или в дежурную часть ГИБДД: 42-52-62.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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