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21октября
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сегодня, 08:50 0

В Благовещенске водитель сбил женщину и скрылся

В Благовещенске водитель сбил женщину и скрылся
Фото: pixabay.com

В Благовещенске неизвестный водитель сбил женщину на улице Тенистой, в районе дома 101 «А». Как сообщает пресс-служба полиции Благовещенска, ДТП произошло 20 октября около 15:40.

Предположительно, водитель двигался на внедорожнике белого цвета. Женщина-пешеход 1994 года рождения переходила проезжую часть дороги в неположенном месте.

В результате происшествия женщина получила травмы. Водитель скрылся с места происшествия.

Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев, свидетелей произошедшего происшествия или самого водителя.

Любую информацию просят сообщить в группу по исполнению административного законодательства ОБ ДПС ГИБДД МО МВД России «Благовещенский» по телефонам: 59-46-86; 8 (999) 165-32-64 или в дежурную часть ГИБДД: 42-52-62.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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