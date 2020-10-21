Мультимедийный гид амурского краеведческого музея стал одним из лучших в стране

В Министерстве культуры РФ подвели итоги федерального проекта «Цифровая культура» и отметили 50 лучших проектов. В их число попал и амурский музей со своим мультимедийным гидом «Artefact».

В рамках национального проекта «Культура» Амурский областной краеведческий музей им. Г.С. Новикова-Даурского представил выставку «Искусство стран Востока» созданную с использованием технологий дополненной реальности.

— Разработанный в Приамурье мультимедиа-гид «Artefact» может рассказать о 40 предметах, расположенных на выставке, а кроме того, поможет приблизиться к эпохе создания экспонатов с использованием технологий нового времени. Выставка «Искусство стран Востока» покажет и расскажет гостям о творчестве жителей трех стран - Китая, Кореи и Японии. В экспозиции музея представлено декоративно-прикладное искусство стран Востока, живопись, каллиграфия, текстиль, народные промыслы. Общее количество экспонатов превышает 300 предметов созданных в XI-XXI веках, — рассказали сотрудники Амурского областного краеведческого музея.