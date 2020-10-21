Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
21октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 08:40 0

Мультимедийный гид амурского краеведческого музея стал одним из лучших в стране

Мультимедийный гид амурского краеведческого музея стал одним из лучших в стране
Фото: museumamur.org

В Министерстве культуры РФ подвели итоги федерального проекта «Цифровая культура» и отметили 50 лучших проектов. В их число попал и амурский музей со своим мультимедийным гидом «Artefact».

В рамках национального проекта «Культура» Амурский областной краеведческий музей им. Г.С. Новикова-Даурского представил выставку «Искусство стран Востока» созданную с использованием технологий дополненной реальности.

— Разработанный в Приамурье мультимедиа-гид «Artefact» может рассказать о 40 предметах, расположенных на выставке, а кроме того, поможет приблизиться к эпохе создания экспонатов с использованием технологий нового времени. Выставка «Искусство стран Востока» покажет и расскажет гостям о творчестве жителей трех стран - Китая, Кореи и Японии. В экспозиции музея представлено декоративно-прикладное искусство стран Востока, живопись, каллиграфия, текстиль, народные промыслы. Общее количество экспонатов превышает 300 предметов созданных в XI-XXI веках, — рассказали сотрудники Амурского областного краеведческого музея.

Просмотров всего: 14

#культура

распечатать


В России и мире

Умерла народная артистка РСФСР Ирина Скобцева
Культура 2

Благовещенец повезёт на «Поле чудес» картину с изображением парка Дружбы
Культура

Амурский театр драмы покажет новый спектакль
Общество

Юных амурчан рисовать мультики учит художник «Союзмультфильма»
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь