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21октября
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сегодня, 09:00 7

«Что меня бесит?!»: Ведущий Владас Дедонис

«Что меня бесит?!»: Ведущий Владас Дедонис

Мы поговорили с известным ведущим мероприятий Благовещенска Владасом Дедонисом и узнали, что его бесит.

Ответы оказались, как всегда, весёлыми, посмотрите сами!

Просмотров всего: 751

#Видео: Что меня бесит?!

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Видео 10

«Что меня бесит?!»: колорист
Видео 21

«Что меня бесит?!»: о жизни (видео)
Видео 11

«Что меня бесит?!»: о Таиланде (видео)
Видео 1

«Что меня бесит?!»: вспоминаем школьные годы (видео)

Комментарии
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  • paravis

    paravis
    2 часа назад

    Всем бешеным пропить афобазол или тенатен.

  • Кроненберг

    Кроненберг
    2 часа назад

    кому интересно ваше бешенство?где форум?

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    1 час назад

    А почему не Абдудонис?...Бесят эти псевдонимы.

  • FыR-FыR

    FыR-FыR
    1 час назад

    Бесит эта рубрика. Вообще что значит бесит? Мужчину не может ничего бесить..только злить.

  • Baska

    Baska
    1 час назад

    Это его настоящая фамилия, а не псевдоним

  • Baska

    Baska
    1 час назад

    Нарезка ролика просто отвратительна

  • Ирина БИВ

    Ирина БИВ
    1 час назад

    Если что-то бесит, значит в вас вселился бес. Сходите в церковь, может помогут?!

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