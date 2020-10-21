«Что меня бесит?!»: Ведущий Владас Дедонис

Мы поговорили с известным ведущим мероприятий Благовещенска Владасом Дедонисом и узнали, что его бесит.

Ответы оказались, как всегда, весёлыми, посмотрите сами!

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#Видео: Что меня бесит?!

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