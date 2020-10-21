«Что меня бесит?!»: Ведущий Владас Дедонис
Мы поговорили с известным ведущим мероприятий Благовещенска Владасом Дедонисом и узнали, что его бесит.
Ответы оказались, как всегда, весёлыми, посмотрите сами!
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Ответы оказались, как всегда, весёлыми, посмотрите сами!
Просмотров всего: 751
Всем бешеным пропить афобазол или тенатен.
кому интересно ваше бешенство?где форум?
А почему не Абдудонис?...Бесят эти псевдонимы.
Бесит эта рубрика. Вообще что значит бесит? Мужчину не может ничего бесить..только злить.
Это его настоящая фамилия, а не псевдоним
Нарезка ролика просто отвратительна
Если что-то бесит, значит в вас вселился бес. Сходите в церковь, может помогут?!