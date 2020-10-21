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Выбор читателей за 20 октября

Выбор читателей за 20 октября

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей вторника, 20 октября.

Скончался амурский предприниматель и краевед Анатолий Телюк

В Благовещенске на 72-м году жизни умер известный не только в Приамурье, но и на всём Дальнем Востоке бизнесмен и краевед Анатолий Телюк. Он возглавлял Амурскую ярмарку с самого её основания, занимался изучением истории Приамурья, написанием книг по истории края, меценатством.

Новый благовещенский отель признали лучшим в России

Первый и пока единственный на Дальнем Востоке четырёхзвёздочный отель международной французской сети AccorHotels — «Mercure Благовещенск» признан лучшим во всероссийском конкурсе. Гостиница открылась в областном центре в прошлом году. Отличает её не только высокий статус четыре звезды, но и космический интерьер.

В Приамурье выявлено 67 новых случаев коронавируса

В Амурской области в течение суток выявлено 67 новых случаев COVID-19. Наибольшее число новых заразившихся зафиксировано в Благовещенске и Свободном.

20 октября Мосгорсуд рассмотрит апелляцию на приговор Михаилу Ефремову

20 октября в Мосгорсуде будут рассмотрены апелляционные жалобы Михаила Ефремова и его адвокатов на приговор по делу о ДТП на Садовом кольце, в котором погиб Сергей Захаров, сообщает ТАСС.

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#Обзор #интернет #СМИ

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