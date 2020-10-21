Выбор читателей за 20 октября

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей вторника, 20 октября.

В Благовещенске на 72-м году жизни умер известный не только в Приамурье, но и на всём Дальнем Востоке бизнесмен и краевед Анатолий Телюк. Он возглавлял Амурскую ярмарку с самого её основания, занимался изучением истории Приамурья, написанием книг по истории края, меценатством.

Первый и пока единственный на Дальнем Востоке четырёхзвёздочный отель международной французской сети AccorHotels — «Mercure Благовещенск» признан лучшим во всероссийском конкурсе. Гостиница открылась в областном центре в прошлом году. Отличает её не только высокий статус четыре звезды, но и космический интерьер.

В Амурской области в течение суток выявлено 67 новых случаев COVID-19. Наибольшее число новых заразившихся зафиксировано в Благовещенске и Свободном.

20 октября в Мосгорсуде будут рассмотрены апелляционные жалобы Михаила Ефремова и его адвокатов на приговор по делу о ДТП на Садовом кольце, в котором погиб Сергей Захаров, сообщает ТАСС.