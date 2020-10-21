Гороскоп 21 октября: Львы будут властолюбивы, а Стрельцы — чересчур оптимистичны

Восход Солнца: 07:02

Заход Солнца: 17:26

Солнце в Весах.

Овен. Крайне неблагоприятный день. Разногласия с близким человеком, нежелание прислушаться к мнению собеседника или клевета недоброжелателя нарушат равновесие и доверительную обстановку в семье.

Телец. День переосмысления прошлого, переоценки ценностей. Обратите внимание на окружающих вас людей — возможно, увлекшись своими идеями и стремлением к материальному благополучию, вы сейчас упускаете возможность, о которой давно мечтали.

Близнецы. День символизирует самообман и противоречия. Слишком радужное восприятие действительности и строительство воздушных замков заслонит реальное положение дел. Вероятно, что сегодня проявятся неудачи в финансовой сфере, серьезные ошибки и просчёты.

Рак. Жизнь подарит вам множество сюрпризов, постарайтесь не растеряться и сделать то, что нужно. Трудный день. Жизненный потенциал находитсяна низком уровне. Звезды рекомендуют уединение, тишину, трудолюбие и добросовестность.

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Лев. Возможно, негативные тенденции дня отрицательно скажутся на вашем самочувствии и поведении. Не исключено, что избыток внутренней энергии найдет выход в чрезмерном властолюбии, стремлении главенствовать в любом деле, не считаясь с мнением и желаниями окружающих.

Дева. Неспокойный, тяжелый день. Вероятно, различныедела и проблемы заставят вас проявить максимальную активность и работоспособность, однако деловые встречи скорее всего не принесут желаемых результатов, поэтому, чтобы не портить себе настроения, лучше перенести их.

Весы. День преобразования космических энергий. Звёзды советуют проявить осторожность и сдержанность в общении. У вас почти нет серьёзных врагов, однако посторонним незачем знать о ваших планах. Звёзды рекомендуют умерить щедрость и проявить благоразумие и бережливость — предстоят крупные траты или финансовые потери.

Скорпион. Сегодня серьёзный день, связанный с духовными поисками. Усиливается дар предвидения и интуиция, но необходима сдержанность, чтобы общение принесло позитивные результаты. Будьте предельно внимательны и осторожны с партнёрами, дабы не задеть их самолюбия, не вызвать ревности или зависти.

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Стрелец. День благоприятен для рискованных предприятий, новых знакомств и планирования деятельности на далекую перспективу. Вам сможет помешать только излишний оптимизм и откровенное потребительское отношение к любящим вас людям.

Козерог. Сегодня не исключено известие, которое может в корне изменить всю вашу жизнь. Многим придётся сделать тяжелый выбор. Вполне вероятно, что он будет неверным. Прежде чем принимать окончательные решения, вам следует успокоиться и привести к равновесию чувства и мысли.

Водолей. Любые покупки приведут к финансовым потерям. Постарайтесь отказаться от рискованных вложений, заключения сделок и командировок. Сегодня будьте осторожны — возможны нервные срывы.

Рыбы. День благоприятный для путешествий, пеших прогулок, общения только с близкими людьми. Исключите ненужные контакты. Это день иллюзий, обманов, серьезных провокаций, предательства.

Астролог: Вальдемар Небоходцев