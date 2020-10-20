В 2020 году импорт сои в Китай увеличлся на 9%

«На данный момент 120 китайских предприятий уже инвестировали более 700 млн долларов США в ТОРы на Дальнем Востоке России, где выращивают сельскохозяйственные культуры с целью их вывоза в Китай. Общая площадь эксплуатируемых компаниями с китайскими инвестициями земель в дальневосточных ТОРах превышает 10 млн му (700.000 га), на 80% площади выращивается соя», пишут наши китайские коллеги. При это по информации издания «Дунбейван» на данный момент подписаны соглашения для налаживания прямых контактов между провинциями Хэйлунцзян, Гуандун и Приморским краем, а также заработали коридоры Хэйлунцзян-ЕАО, Хэйлунцзян-Амурская область и Шаньдун-ЕАО для поставки сои в китайские регионы из России. Управления коммерции, сельского хозяйства и таможенные органы на данный момент занимаются упрощением процедур для ввоза российской сои в Китай. А в начале сентября в разговоре с журналистами Амур.инфо представители регионального минсельхоза рассказали, что Амурская область экономически заинтересована в поставке местной сои в КНР. Эксперты видят в этом процессе не просто поддержку, а перспективу развития аграрного комплекса региона.