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20октября
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сегодня, 18:52 1

В 2020 году импорт сои в Китай увеличлся на 9%

В 2020 году импорт сои в Китай увеличлся на 9%
Фото: pixabay.com

Российские и Китайские регионы создают коридоры для поставок сои. По информации biang.ru за 8 месяцев 2020 года импорт сои из РФ в КНР увеличился на 9%.

«На данный момент 120 китайских предприятий уже инвестировали более 700 млн долларов США в ТОРы на Дальнем Востоке России, где выращивают сельскохозяйственные культуры с целью их вывоза в Китай. Общая площадь эксплуатируемых компаниями с китайскими инвестициями земель в дальневосточных ТОРах превышает 10 млн му (700.000 га), на 80% площади выращивается соя», пишут наши китайские коллеги. При это по информации издания «Дунбейван» на данный момент подписаны соглашения для налаживания прямых контактов между провинциями Хэйлунцзян, Гуандун и Приморским краем, а также заработали коридоры Хэйлунцзян-ЕАО, Хэйлунцзян-Амурская область и Шаньдун-ЕАО для поставки сои в китайские регионы из России. Управления коммерции, сельского хозяйства и таможенные органы на данный момент занимаются упрощением процедур для ввоза российской сои в Китай. А в начале сентября в разговоре с журналистами Амур.инфо представители регионального минсельхоза рассказали, что Амурская область экономически заинтересована в поставке местной сои в КНР. Эксперты видят в этом процессе не просто поддержку, а перспективу развития аграрного комплекса региона.

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#Китай #сельское хозяйство

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  • РУССИЧ

    РУССИЧ
    2 минуты назад

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