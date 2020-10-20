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20октября
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сегодня, 18:27 5

В Приамурье будут жёстко контролировать соблюдение бизнесом санитарных норм

В Приамурье будут жёстко контролировать соблюдение бизнесом санитарных норм
Фото: amurobl.ru

В Амурской области сотрудники Роспотребнадзора и исполнительных органов власти продолжают контролировать соблюдение бизнесом санитарных норм. Особое внимание уделяют торговым точкам и объектам общепита.

— С начала действия ограничительных мер мы уже осмотрели свыше 480 таких объектов. С каждым предпринимателем проводим разъяснительную работу, выдаем уведомления о необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, отвечаем на возникающие вопросы. Конечно, не обходится без нарушений. Они, как правило, незначительны и устраняются на месте. При повторном посещении этих объектов похожих недочетов уже не выявляется. Это позволяет говорить о результативности профилактических мероприятий, число которых будем увеличивать исходя из динамики распространения инфекции, — рассказала заместитель министра экономического развития и внешних связей региона Татьяна Величко.

За последнее время специалисты министерства зарегистрировали 12 нарушений в Благовещенске, Свободном и Ивановском районе. По ним составили 13 протоколов, а судами уже рассмотрено 10 административных дел с привлечением к ответственности хозяйствующих субъектов.

— Ежедневная статистика по заболевшим не дает повода расслабляться – ситуация остается крайне сложной. Поэтому контроль за соблюдением этих простых правил будем вести всеми профильными структурами на регулярной основе. И речь в данном случае прежде всего идет не о наказаниях или штрафах, хотя их размер довольно внушительный, а о персональной ответственности бизнеса перед обществом сейчас, когда мы живем в режиме повышенной готовности. Каждый владелец кафе или магазина, строго контролирующий выполнение санитарных требований на своей территории, вносит личный посильный вклад в улучшение ситуации с распространением опасной инфекции. От этого зависит не только жизнь и здоровье граждан, но и сохранение довольно лояльного режима работы для бизнеса в период пандемии, — подчеркнул Василий Орлов.

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#коронавирус #губернатор

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Комментарии
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  • Руконог

    Руконог
    1 час назад

    На аппараты томмографии собирают со штрафов?

  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    1 час назад

    К сожалению, без жесткого контроля никак нельзя. "Наши люди" не привыкли жить в ограничениях.

  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    1 час назад

    А вы только сравните статистику: рекордом весны считалось около 11000 заболевших в сутки, сейчас более 15000 и ожидают более 20000!

  • Бунтарь

    Бунтарь
    54 минуты назад

    Дело не в ограничениях. Просто рабам намордники носить проще. Им не понять свободных людей.

  • Бунтарь

    Бунтарь
    50 минут назад

    О статистике. Заболевших больше, а карантина нет. Не потому ли, что опасность болезни сильно преувеличена, а карантин убьёт то подобие экономики, которое есть в роиссе?

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