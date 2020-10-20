В Приамурье будут жёстко контролировать соблюдение бизнесом санитарных норм

В Амурской области сотрудники Роспотребнадзора и исполнительных органов власти продолжают контролировать соблюдение бизнесом санитарных норм. Особое внимание уделяют торговым точкам и объектам общепита.

— С начала действия ограничительных мер мы уже осмотрели свыше 480 таких объектов. С каждым предпринимателем проводим разъяснительную работу, выдаем уведомления о необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, отвечаем на возникающие вопросы. Конечно, не обходится без нарушений. Они, как правило, незначительны и устраняются на месте. При повторном посещении этих объектов похожих недочетов уже не выявляется. Это позволяет говорить о результативности профилактических мероприятий, число которых будем увеличивать исходя из динамики распространения инфекции, — рассказала заместитель министра экономического развития и внешних связей региона Татьяна Величко.

За последнее время специалисты министерства зарегистрировали 12 нарушений в Благовещенске, Свободном и Ивановском районе. По ним составили 13 протоколов, а судами уже рассмотрено 10 административных дел с привлечением к ответственности хозяйствующих субъектов.

— Ежедневная статистика по заболевшим не дает повода расслабляться – ситуация остается крайне сложной. Поэтому контроль за соблюдением этих простых правил будем вести всеми профильными структурами на регулярной основе. И речь в данном случае прежде всего идет не о наказаниях или штрафах, хотя их размер довольно внушительный, а о персональной ответственности бизнеса перед обществом сейчас, когда мы живем в режиме повышенной готовности. Каждый владелец кафе или магазина, строго контролирующий выполнение санитарных требований на своей территории, вносит личный посильный вклад в улучшение ситуации с распространением опасной инфекции. От этого зависит не только жизнь и здоровье граждан, но и сохранение довольно лояльного режима работы для бизнеса в период пандемии, — подчеркнул Василий Орлов.