«Это катастрофа»: как решают проблемы с мусором на Дальнем Востоке

По данным Счётной палаты РФ, уровень переработки отходов в стране не превышает 7%, более 90% по-прежнему направляется на полигоны и свалки, которые часто не отвечают требованиям природоохранного законодательства и отравляют воздух, воду и почву. Мощности официальных полигонов для вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО) в 32 регионах страны будут исчерпаны до 2024 года, а в 17 из них — уже до 2022 года.

В семи регионах Дальнего Востока — Магаданской области, республике Бурятия, Забайкальском крае, Сахалинской области, Еврейской автономной области, Камчатском крае и Республике Саха (Якутия) — место на полигонах размещения ТКО закончилось еще в 2019 году. В Чукотском автономном округе запасы полигона исчерпаются к 2024 году.

Амурская область

Запуск завода «БлагЭко» несколько лет был главной надеждой местных властей и экологов, ведь обращение с отходами в регионе остается серьезной экологической проблемой.

С апреля 2019 года регион перешел на новую систему обращения с ТКО. Отходы стали собирать, обрабатывать и утилизировать пять региональных операторов. Поскольку в регионе всего четыре лицензированных полигона, операторам разрешили оставлять отходы на специальных площадках на срок до 11 месяцев, а уже потом вывозить на полигон. На деле мусор часто лежит на этих временных площадках по полтора года.

— Сегодня мы получаем жалобы от жителей, что ничего не делается, отходы как лежали, так и лежат, — говорила в конце сентября председатель комитета Заксобрания области по вопросам аграрной политики, природопользования и экологии Ирина Киевская.

Директор Амурской областной общественной экологической организации «АмурСоЭС» Евгений Лисицын видит и другую недоработку в новой системе — запрет частным лицам свозить мусор на полигоны.

— К примеру, я собрал мусор у себя в гараже и решил вывезти его на полигон ТБО, но не могу — меня не пустят. Я считаю, это неправильно. Кучи мусора, которые появились в лесу, — как раз следствие этой заградительной системы: некуда отвезти, человек собрал все в мешки и отвез в ближайший лесок, — рассказал он «Амур.инфо».

“ «То, что происходит сегодня, я считаю – катастрофа, — добавил Лисицын. — Уходим куда-то в лес — кучи, свалки. Игнатьевское шоссе, берега водоемов – то же самое».

Запуск завода «БлагЭко», по мнению Лисицына, — первый шаг к раздельному сбору мусора, который должен привести к порядку в городе. Эколог надеется, что уже скоро контейнеры для раздельного сбора отходов появятся во всех дворах и местах большого скопления людей.

Мусор на «БлагЭко» будут делить на полезные фракции: бумагу, пластик, стекло, жесть, металл – всего около десяти, их можно будет использовать в дальнейшем. Сортировать мусор будут как вручную, так и автоматически. «Хвосты» - остатки отходов – захоронят на полигоне Благовещенска.

“ Уже на первом этапе работы «БлагЭко» число отходов для захоронения снизится на 20-30%, считает директор управляющего заводом ГБУ «Экология» Василий Офицеров.

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Амурская область — лидер в стране по нормативу накопления ТКО: 671 кг на человека в год. Средний показатель по России — 450 кг/год.

К 2019 году в Амурской области было накоплено, по данным минприроды, 11,4 млн тонн отходов производства и потребления. Еще 3 млн тонн образовалось за 2019 год. Региональному оператору в прошлом году передали 27,8 тыс. тонн ТКО.

На территории области 700 несанкционированных свалок – то есть они есть почти в каждом, даже самом маленьком, населенном пункте (данные региональной программы в области обращения с отходами на 2018-2028 годы).

Фото: VL.ru

Приморский край

Приморье вошло в реформу обращения с отходами только 1 января 2020 года. Начал работать Приморский экологический оператор, который всерьез взялся за вывоз несанкционированных свалок. Этим летом, например, вывез 100 тонн ТКО с кладбища в Арсеньеве и 120 тонн с острова Попова. Директор предприятия Антон Бибиков назвал их «мусорными пирамидами», которые жители выстраивали несколько лет.



В крае 14 полигонов для размещения ТКО. 97% отходов идут на захоронение, сортируется всего 3%. Но оператор внедряет дуальную систему раздельного сбора ТКО, разводя их по разным контейнерам: на перерабатываемые и неперерабатываемые. Так он надеется достичь 15% сортировки.

Сократить объем мусора для захоронения в 10 раз в Приморье рассчитывают за счет мусоросортировочных комплексов. Они уже установлены в Хорольском округе (10 тыс. тонн/год), Пожарском (10 тыс. тонн/год) и Дальнереченском районах (9 тыс. тонн/год). Во Владивостоке работает один из крупнейших мусоросортировочных комплексов на Дальнем Востоке с мощностью 300 тыс. тонн/год.

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В 2019 году накопили 30 млн тонн отходов производства и потребления. 27,4 млн тонн пошло на хранение, 798,3 тыс. тонн – на захоронение (доклад краевого минприроды).

Более 90% отходов дает промышленность. ТКО — около 2% от общей массы.

Средний норматив накопления ТКО от населения в крае – 202 кг/год на человека.

В среднем в год накапливается порядка 144 тыс. тонн ТКО от населения (территориальная схема обращения с ТКО).

Фото: ИА Хабаровский край сегодня

Хабаровский край

В октябре 2020 года глава Минприроды Дмитрий Кобылкин назвал Хабаровский край в числе четырех регионов страны, где мусорная реформа идет тяжело. Аутсайдером край был два года. Только этим летом власти начали менять ситуацию. Заключили соглашение об организации деятельности с ТКО. Выбрали операторов для двух зон края (Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре). Сейчас объявлен конкурс на выбор оператора по обращению с ТКО для зоны №3 (всего в регионе 19 зон).

Стартует строительство мусоросортировочного завода мощностью до 260 тыс. тонн бытовых отходов в год. Он возьмет на себя сортировку всего мусора Хабаровска, а 30% пустит на вторсырье. Но пока мусор вывозят на полигоны, перерабатывая лишь частично.

Остро стоит проблема с несанкционированными свалками. Только с 15 апреля по 31 июля 2019 года таких свалок было ликвидировано около 450 (данные минприроды края).

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В Хабаровском крае скапливается до 25 тыс. тонн ТКО в год.

12% отходов направляют на обработку, 7% на утилизацию. В 2020 году эти показатели хотят увеличить: 33% направлять на обработку, 17% на утилизацию.

Большие надежды на решение мусорных вопросов на Дальнем Востоке связывают с внедрением раздельного сбора отходов. Какие шаги уже сделаны в регионах и как разделяют мусор в России и за рубежом — в следующем материале «Амур.инфо».