Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:15 0

В Приамурье пройдут дожди: погода на 21 октября

В Приамурье пройдут дожди: погода на 21 октября
Фото: unsplash.com

По сообщению Амурского гидрометцентра 21 октября в Благовещенске пройдёт дождь, при этом воздух прогреется до + 14 °С. Днём южный ветер до 5 метров в секунду, к вечеру сменится на западный, а столбик термометра покажет +1 °С.

Также небольшой дождик пройдёт в Архаре. Днём температура +10°С...+12°С, ночью +2°С...+6°С, ветер юго-восточный до 6 метров в секунду.

В Свободном тоже дожди. Днём температура +9°С...+12°С, ночью -1°С...+1°С. Ветер юго-западный с порывами до 9 метров в секунду.

В Шимановске облачно, осадков не ожидается. Температура днём +3°С, ночью -3°С...-8°С. Ветер южный до 5 метров в секунду.

Днём в Зее пройдёт дождь, ожидается около +6°С, ночью осадки сменятся на снег и температура опустится до -2°С. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду.

В Сковородине облачно с прояснениями. Днём воздух прогреется до +1°С, ночью -7°С...-5°С. Ветер северный и северо-западный от 3 до 5 метров в секунду.

В Тынде небольшой снег. Днём воздух прогреется до -2°С, ночью похолодает до -8°С…-7°С. Ветер северный и северо-западный до 4 метров в секунду, сообщает gismeteo.ru.

В Белогорске дожди и +12°С днём. Ночью +3°С, ветер южный до 6 метров в секунду.

В Завитинске днём облачно с прояснениями, утром может покапать небольшой дождь. Днём температура +3°С, ночью -4°С...-3°С, ветер западный до 4 метров в секунду.

Райчихинске завтра пасмурно, небольшой дождь. Днём температура +9°С...+11°С, ночью +1°С...+5°С, ветер юго-восточный до 6 метров в секунду.

В Благовещенске пасмурно, небольшой дождь, температура воздуха +10°С...+14°С. Ветер южный, до 4 метров в секунду.

Просмотров всего: 359

#погода

распечатать


Общество

В Приамурье продолжается сезон мокрого снега: прогноз погоды на 20 октября
Общество

Новая неделя в Приамурье начнётся с мокрого снега: прогноз погоды на 19 октября
Общество

На севере Приамурья мокрый снег: прогноз погоды на 18 октября

Общество

Приамурье припорошит снежком: прогноз погоды на 17 октября
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь