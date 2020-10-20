В Приамурье пройдут дожди: погода на 21 октября

По сообщению Амурского гидрометцентра 21 октября в Благовещенске пройдёт дождь, при этом воздух прогреется до + 14 °С. Днём южный ветер до 5 метров в секунду, к вечеру сменится на западный, а столбик термометра покажет +1 °С.

Также небольшой дождик пройдёт в Архаре. Днём температура +10°С...+12°С, ночью +2°С...+6°С, ветер юго-восточный до 6 метров в секунду.

В Свободном тоже дожди. Днём температура +9°С...+12°С, ночью -1°С...+1°С. Ветер юго-западный с порывами до 9 метров в секунду.

В Шимановске облачно, осадков не ожидается. Температура днём +3°С, ночью -3°С...-8°С. Ветер южный до 5 метров в секунду.

Днём в Зее пройдёт дождь, ожидается около +6°С, ночью осадки сменятся на снег и температура опустится до -2°С. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду.

В Сковородине облачно с прояснениями. Днём воздух прогреется до +1°С, ночью -7°С...-5°С. Ветер северный и северо-западный от 3 до 5 метров в секунду.

В Тынде небольшой снег. Днём воздух прогреется до -2°С, ночью похолодает до -8°С…-7°С. Ветер северный и северо-западный до 4 метров в секунду, сообщает gismeteo.ru.

В Белогорске дожди и +12°С днём. Ночью +3°С, ветер южный до 6 метров в секунду.

В Завитинске днём облачно с прояснениями, утром может покапать небольшой дождь. Днём температура +3°С, ночью -4°С...-3°С, ветер западный до 4 метров в секунду.

Райчихинске завтра пасмурно, небольшой дождь. Днём температура +9°С...+11°С, ночью +1°С...+5°С, ветер юго-восточный до 6 метров в секунду.

В Благовещенске пасмурно, небольшой дождь, температура воздуха +10°С...+14°С. Ветер южный, до 4 метров в секунду.