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20октября
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сегодня, 18:10 2

Правительство России не планирует вводить режим массовой самоизоляции

Правительство России не планирует вводить режим массовой самоизоляции
Фото: pixabay.com

Повторение массового локдауна из-за эпидемии коронавируса в России не планируется. По мнению специалистов необходимость повторного карантина отсутствует.

В ходе совещания Владимира Путина с членами правительства 14 октября об отсутствии необходимости введения новых ограничительных мер сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Об этом пишет РБК. Она заявила о том, что текущая ситуация в стране «управляема»:

— Проведенные весной мероприятия по подготовке, по тому, что уже сейчас появились две российские вакцины, позволяют нам быть достаточно уверенными в проведении всех мероприятий сейчас, — сказала вице-премьер.

С похожим заявлением ранее выступала и глава Роспотребнадзора. Анна Попова говорила о том, что власти страны не видят необходимости в ограничении деятельности каких-либо предприятий или секторов экономики.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков так же сообщил, что объявлять режим нерабочих недель в стране не планируется.

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#коронавирус

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Комментарии
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  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    1 час назад

    Надеемся на это, но будет это или не будет зависит от каждого из нас! Постарайтесь обезопасить себя и окружающих от этой беды!

  • 28ups

    28ups
    19 минут назад

    Всё проще, экономика просто не вывезет еще одной изоляции.

    Курганова всем нервы сворачивала летом из за коэффициента больше чем 0,5, а сейчас 1,4 и всё нормально и больницы все переполнены.

    Значит сверху отдали нужную команду

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