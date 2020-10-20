Правительство России не планирует вводить режим массовой самоизоляции

Повторение массового локдауна из-за эпидемии коронавируса в России не планируется. По мнению специалистов необходимость повторного карантина отсутствует.

В ходе совещания Владимира Путина с членами правительства 14 октября об отсутствии необходимости введения новых ограничительных мер сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Об этом пишет РБК. Она заявила о том, что текущая ситуация в стране «управляема»:

— Проведенные весной мероприятия по подготовке, по тому, что уже сейчас появились две российские вакцины, позволяют нам быть достаточно уверенными в проведении всех мероприятий сейчас, — сказала вице-премьер.

С похожим заявлением ранее выступала и глава Роспотребнадзора. Анна Попова говорила о том, что власти страны не видят необходимости в ограничении деятельности каких-либо предприятий или секторов экономики.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков так же сообщил, что объявлять режим нерабочих недель в стране не планируется.