В Приморье найдены останки экипажа самолёта, разбившегося в 1945 году
Человеческие останки на месте падения военно-транспортного самолёта Ли-2 в Черниговском районе Приморья обнаружили бойцы поискового объединения «АвиаПоиск».
Поисковые работы за селом Горный Хутор продолжаются уже несколько дней. За это время были обнаружены свечи от авиационных двигателей, части рулей высоты, обшивки фюзеляжа и некоторые приборы. Человеческие останки оказались перемешаны с деталями двигателя, что позволило сделать вывод о том, что самолёт падал практически отвесно. По всей видимости, удар о землю был настолько сильным, что тела членов экипажа просто вылетели в момент крушения.
Поисковики сообщили, что найдено и много других вещей, в частности, разорванные патроны и донышки от сигнальных ракет.
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Бойцы Поискового объединения "АвиаПоиск" обнаружили человеческие останки на месте падения транспортного самолёта Ли-2 в Черниговском районе Приморья. Работы на месте катастрофы за селом Горный Хутор начались в минувшие выходные. По предварительным выводам, сделанным в ходе полевых исследований, можно понять, что обломки принадлежат транспортному самолёту Ли-2. Найдены свечи от двигателей М-62, части рулей высоты, обшивки фюзеляжа и ряд приборов. Удалось локализовать место, где находятся останки членов экипажа. Самолёт падал почти отвесно по спирали, и при сильном ударе все, кто находился в салоне, вылетели в район кабины и жёстко впрессовались в грунт вместе с остатками моторов. Останки лежат вперемежку с компрессионными кольцами двигателей, свечами и кусками навесного моторного оборудования. В 1960-е годы прямо по месту, где была носовая часть самолёта, проложили лесную геологическую дорогу, просто засыпав останки людей грунтом. Поэтому, поисковикам приходится в прямом смысле выковыривать костные фрагменты из дороги. Помимо останков найдены пряжка от привязных ремней сиденья, ременная офицерская пряжка ВВС РККА, донышки от сигнальных ракет, разорванные патроны калибра 7,62, взорванный при воздействии огня запал к гранате Ф-1. На будущие выходные поисковые работы будут продолжены, чтобы полностью собрать останки, установить экипаж и обстоятельства катастрофы и с почестями предать погибших земле. Приглашаются все желающие оказать физическую и материальную помощь в проведении экспедиции. #поиск25 #приморскиепоисковики #увековечениепамяти #навечновнебе #ушедшиевтуман #погибшиелетчики #взлетевшиевбессмертие #владивосток #вахтапамяти #патриотическоевоспитание #дети #молодежь25 #книгапамяти #поисковики25 #приморскийкрай #правительствоприморскогокрая #боевоебратство #ли2 #чернигоскийрайон #горныйхутор #великаяотечественнаявойна #войнасяпонией
Катастрофа 1945 года по сей день оставляет много вопросов. Поисковый отряд в своём сообщении назвал её одной из самых загадочных. В состав экипажа входило девять человек. По одной информации, их тела были обнаружены в 1946-м году и захоронены на окраине села. По другой – информацию о захоронении полк не получил и, по официальным документам, члены экипажа Ли-2 считаются не вернувшимися с боевого задания.
Чтобы решить эти и другие загадки, необходимо более тщательно исследовать место падения самолёта. Поисковое объединение «АвиаПоиск» в выходные продолжит изучение территории и приглашает присоединиться к этому всех желающих.
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