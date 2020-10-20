В Приморье найдены останки экипажа самолёта, разбившегося в 1945 году

Человеческие останки на месте падения военно-транспортного самолёта Ли-2 в Черниговском районе Приморья обнаружили бойцы поискового объединения «АвиаПоиск».

Поисковые работы за селом Горный Хутор продолжаются уже несколько дней. За это время были обнаружены свечи от авиационных двигателей, части рулей высоты, обшивки фюзеляжа и некоторые приборы. Человеческие останки оказались перемешаны с деталями двигателя, что позволило сделать вывод о том, что самолёт падал практически отвесно. По всей видимости, удар о землю был настолько сильным, что тела членов экипажа просто вылетели в момент крушения.

Поисковики сообщили, что найдено и много других вещей, в частности, разорванные патроны и донышки от сигнальных ракет.

Катастрофа 1945 года по сей день оставляет много вопросов. Поисковый отряд в своём сообщении назвал её одной из самых загадочных. В состав экипажа входило девять человек. По одной информации, их тела были обнаружены в 1946-м году и захоронены на окраине села. По другой – информацию о захоронении полк не получил и, по официальным документам, члены экипажа Ли-2 считаются не вернувшимися с боевого задания.

Чтобы решить эти и другие загадки, необходимо более тщательно исследовать место падения самолёта. Поисковое объединение «АвиаПоиск» в выходные продолжит изучение территории и приглашает присоединиться к этому всех желающих.