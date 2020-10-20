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сегодня, 17:35 2

Благовещенец повезёт на «Поле чудес» картину с изображением парка Дружбы

Благовещенец повезёт на «Поле чудес» картину с изображением парка Дружбы

Житель амурской столицы Максим Морозов отправится на запись программы «Поле чудес». Разумеется, полетит он в Останкино не с пустыми руками. Максим Юрьевич преподнесёт в дар Якубовичу картину с изображением парка Дружбы.

— Где-то месяц назад я смотрел «Поле чудес», там сообщили, что скоро программа отметит юбилей — 30 лет. Потому они приглашают гостей, желающих принять участие в записи юбилейных передач. Для этого нужно было написать письмо и сделать приписку на конверте «30». Я эту программу смотрю давно, люблю и хотел поучаствовать. Решил написать письмо. После того, как отправил его по почте, прошло около дух недель, мне позвонили из Останкина и уточнили, хочу ли я ещё приехать на запись. Разумеется, я подтвердил своё намерение, — рассказал Амур.инфо Максим Морозов.

Но ехать с пустыми руками, тем более на день рождения, — это не дело. За помощью Максим Юрьевич обратился в ОКЦ.

— Максим Юрьевич позвонил в приемную ОКЦ и предложил нам придумать подарок в музей «Поля чудес». Так как наш город находится на границе с Китаем, мы предложили ему китайскую тему. У нас в городе есть парк Дружбы, в честь дружбы России и Китая. Руководитель художественной студии «Колорит» Наталья Дроздова рисует картину самого парка, чтобы подарить ее Леониду Якубовичу, — поделилась с нами подробностями генеральный директор благовещенского Общественно-культурного центра Надежда Багрова.

Но это не все подарки, также Максим Морозов соберёт с собой сувениры с символикой региона, которую передаст областное правительство. Запись программы состоится 25 октября, когда она выйдет в эфир, пока неизвестно. К юбилею собираются снять целый цикл передач, но по возвращении из Москвы Максим Юрьевич обещал нам сообщить дату показа.

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#культура #СМИ

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Комментарии
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  • Разнящий

    Разнящий
    2 часа назад

    Это шоу ещё существует?

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    1 час назад

    поле чудес в "стране дураков"...

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