Известный эколог погибла в Москве от укуса осы

Утром в понедельник Александра разговаривала со своим знакомым по телефону и пила сок, как вдруг ее в губу укусила оса. Видимо, насекомое пряталось в пакете с напитком, и женщина его не заметила.

Александра успела сообщить собеседнику о произошедшем и продолжила разговор. Но вскоре пожаловалась, что плохо себя чувствует, после чего связь прервалась. Знакомый перезванивал ей, но безрезультатно.

Переживая, мужчина поехал к Александре Аставиной домой, но ему никто не открыл. Тогда он вызвал МЧС, полицию и «скорую помощь». Когда квартиру вскрыли, женщину обнаружили мертвой.

Александра на аллергию не жаловалась, говорит ее приятель. Что явилось причиной смерти Аставиной, установят врачи. Скорее всего, причиной смерти стал анафилактический шок.

Александра Аставина закончила факультет политологии МГИМО, экономический факультет ВГИКа. Была заместителем директора НП «Межрегиональный совет по развитию лесной отрасли», входила в общественный консультативный совет политических партий.