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20октября
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сегодня, 17:03 0

Двум «целительницам» из Свободного дали реальные сроки заключения

Двум «целительницам» из Свободного дали реальные сроки заключения
Фото: Izhlife

Суд вынес приговоры двум лжецелительницам из Свободного. Амурчанки снимали порчу с доверчивых клиентов, похищая у них деньги и драгоценности.

В заблуждение «целительницы» ввели нескольких жительниц Белогорска, Райчихинска и Новокиевского Увала. Всем им они предлагали снять порчу.

— При этом гражданам предлагалось завернуть в газеты имеющиеся материальные ценности, которые впоследствии были подменены «целительницами» на пустые свертки. Таким образом, женщины мошенническим путем завладели материальными ценностями трех потерпевших на общую сумму более 135 тысяч рублей, — рассказали в региональной прокуратуре.

Одну из мошенниц отправили в колонию общего режима на три года и 10 месяцев, вторую – на три года и 9 месяцев.

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#криминал

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