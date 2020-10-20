Двум «целительницам» из Свободного дали реальные сроки заключения

Суд вынес приговоры двум лжецелительницам из Свободного. Амурчанки снимали порчу с доверчивых клиентов, похищая у них деньги и драгоценности.

В заблуждение «целительницы» ввели нескольких жительниц Белогорска, Райчихинска и Новокиевского Увала. Всем им они предлагали снять порчу.

— При этом гражданам предлагалось завернуть в газеты имеющиеся материальные ценности, которые впоследствии были подменены «целительницами» на пустые свертки. Таким образом, женщины мошенническим путем завладели материальными ценностями трех потерпевших на общую сумму более 135 тысяч рублей, — рассказали в региональной прокуратуре.

Одну из мошенниц отправили в колонию общего режима на три года и 10 месяцев, вторую – на три года и 9 месяцев.