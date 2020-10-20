Предприимчивый амурчанин продаёт монету за 2 300 000 рублей

В социальных сетях появилось объявление о продаже монеты. Амурчанин просит за пятирублёвку 1998 года выпуска 2 300 000 рублей. Владелец монеты готов уступить её за автомобиль марки Mercedes Benz модели G63, — указано в сообщении.

Пользователи Сети живо отреагировали на предложение, но встать в очередь за товаром не поспешили. О том, какую ценность несёт монета, узнать у продавца не удалось. Молодой человек, назвавшийся Антоном, указал в объявлении неверный номер телефона.

Пятирублёвая монета 1998 года, правда, может быть очень ценным экземпляром. Так, например, алюминиевый пробный образец оценивается в 500 тысяч рублей, но его едва ли можно где-то найти. Другие образцы могут стоить от 15 рублей до 9 тысяч. Интересно, что наиболее интересными для коллекционеров считаются монетки с браком или особенностями орнамента, изготовленные в Санкт-Петербурге, на них имеется обозначение СПМД (Санкт-Петербургский монетный двор). Дешевле выпуск московского производства – ММД, максимальная стоимость экземпляра – до 300 рублей, при условии, если значок производителя приспущен.

Присмотритесь к монеткам в кармане, может, среди них окажутся коллекционные экземпляры.