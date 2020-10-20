Массового перевода учебных заведений Приамурья на «дистанционку» не будет

В Амурской области массово переводить школы и детские сады на дистанционное обучение не будут. Об этом заявила министр образования и науки области Светлана Яковлева.

Сейчас из 100 тысяч амурских школьников 1,3 тысячи находятся на удалённых занятиях. Это ученики 23-х школ региона из 295. А вот студентов колледжей на «удалёнке» больше – 30 процентов. Из 121 детского сада 108 работают в штатном режиме.

— Причиной ухода на «дистанционку» стало не только распространение коронавирусной инфекции, но и подъем заболеваемости ОРВИ. Решение о закрытии организации или изменении расписания принимают руководители учреждений при согласовании с Роспотребнадзором. Чаще всего регистрируются случаи заболеваемости не детей, а педагогов. Поэтому важно соблюдать дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты. А чтобы предотвратить ОРВИ, родителям необходимо одевать детей по погоде. Некоторые школьники ходят по улице с голыми ногами, расстёгнутыми куртками, не носят шапки, — рассказала Светлана Яковлева.

Министр отметила, что прерывать учебный процесс нужно лишь в крайнем случае, чтобы не навредить качеству образования детей.

Между тем в стране, по данным федерального Минздрава, закрыто на карантин по COVID-19 всего 110 школ. Это 0,31 процента от всех общеобразовательных учреждений России.