Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20октября
Предыдущая новость
сегодня, 19:32 1

На следующей неделе амурчанам начнут развозить лекарства от COVID-19 на дом

На следующей неделе амурчанам начнут развозить лекарства от COVID-19 на дом
Фото: pixabay.com

Амурская область закупила лекарственные препараты для обеспечения бесплатными медикаментами тех пациентов, которые лечатся от коронавирусной инфекции на дому. На приобретение препаратов потратили более 13,6 миллионов рублей.

— Мы заключили государственный контракт на поставку лекарственных препаратов. Что касается лекарственного препарата «Фавипиравир»: в настоящее время он находится на регистрации цены, поэтому будет закуплен по окончании проведения этой процедуры. Бесплатное обеспечение лекарственными препаратами пациентов, получающих лечение от COVID-19 на дому, начнется со следующей недели. Ходить за лекарствами никуда не нужно - поликлиники организуют доставку каждому больному, — сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Приамурья Светлана Леонтьева.

Обеспечить бесплатными лекарственными препаратами амурчан с COVID-19 поручил 12 октября губернатор области Василий Орлов. Список необходимых препаратов составили с учётом последней версии методических рекомендаций, утвержденных Минздравом России.

Просмотров всего: 230

#коронавирус

распечатать


Власть 5

В Приамурье будут жёстко контролировать соблюдение бизнесом санитарных норм
Коронавирус 2

Правительство России не планирует вводить режим массовой самоизоляции

Общество 1

Массового перевода учебных заведений Приамурья на «дистанционку» не будет
Коронавирус 5

В Приамурье выявлено 67 новых случаев коронавируса
Комментарии
Показать все (1)
  • Allenga

    Allenga
    19 минут назад

    ох, слабо верится...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь