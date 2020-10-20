На следующей неделе амурчанам начнут развозить лекарства от COVID-19 на дом

Амурская область закупила лекарственные препараты для обеспечения бесплатными медикаментами тех пациентов, которые лечатся от коронавирусной инфекции на дому. На приобретение препаратов потратили более 13,6 миллионов рублей.

— Мы заключили государственный контракт на поставку лекарственных препаратов. Что касается лекарственного препарата «Фавипиравир»: в настоящее время он находится на регистрации цены, поэтому будет закуплен по окончании проведения этой процедуры. Бесплатное обеспечение лекарственными препаратами пациентов, получающих лечение от COVID-19 на дому, начнется со следующей недели. Ходить за лекарствами никуда не нужно - поликлиники организуют доставку каждому больному, — сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Приамурья Светлана Леонтьева.

Обеспечить бесплатными лекарственными препаратами амурчан с COVID-19 поручил 12 октября губернатор области Василий Орлов. Список необходимых препаратов составили с учётом последней версии методических рекомендаций, утвержденных Минздравом России.