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20октября
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сегодня, 16:21 0

В Приамурье выявлено 67 новых случаев коронавируса

В Приамурье выявлено 67 новых случаев коронавируса
Фото: pixabay.com

В Амурской области в течение суток выявлено 67 новых случаев COVID-19. Наибольшее число новых заразившихся зафиксировано в Благовещенске и Свободном.

По данным управления Роспотребнадзора по Амурской области, 33 новых случаев выявлено в Благовещенске, 13 – в Свободном, 6 в Серышево, 4 в Шимановске, 3 в Белогорске, 2 – в Екатеринославке. По одному новому случаю зафиксировано в Зее, Прогрессе, селе Успеновке Завитинского района, Арсентьевке Михайловского района, Николаевке Тамбовского района и посёлке Петруши Шимановского района.

В общей сложности, число случаев заражения COVID-19 в Приамурье достигло 5331. В тяжёлой форме, с пневмонией, протекало 47,1 процента случаев, в виде обычного ОРВИ – 48,1 процента, бессимптомно – 4,8 процента. Эпидемиологи отмечают рост доли случаев с тяжелым течением заболевания.

Из 5331 случаев заражения 3325 закончились выздоровлением, 57 – летальными исходами (две трети – люди старше 65 лет).

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#коронавирус

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