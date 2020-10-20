Около ста тысяч должностей в российской армии сократят по инициативе Минфина

Основная инициатива – сокращение штатной численности военнослужащих за счет перевода на гражданскую службу тех, кто не связан с выполнением боевых задач. К таким категориям относятся: медики, преподаватели, кадровики, финансисты, юристы и тыловики. Планируется произвести сокращение штата на 10%, а это около ста тысяч должностей.

Кроме того, Минфин предложил увеличить до 25 лет срок выслуги, необходимый для начисления пенсии и исключить из этого периода время обучения в военном вузе.