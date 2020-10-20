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20октября
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сегодня, 16:45 1

Около ста тысяч должностей в российской армии сократят по инициативе Минфина

Около ста тысяч должностей в российской армии сократят по инициативе Минфина

В Совет безопасности поступил проект реформы Вооруженных сил России от Минфина с предложением оптимизировать расходы армии, пишут "Известия" с непосредственной ссылкой на документ.

Основная инициатива – сокращение штатной численности военнослужащих за счет перевода на гражданскую службу тех, кто не связан с выполнением боевых задач. К таким категориям относятся: медики, преподаватели, кадровики, финансисты, юристы и тыловики. Планируется произвести сокращение штата на 10%, а это около ста тысяч должностей.

Кроме того, Минфин предложил увеличить до 25 лет срок выслуги, необходимый для начисления пенсии и исключить из этого периода время обучения в военном вузе.

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#военные #финансы

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Комментарии
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  • Сэр

    Сэр
    12 минут назад

    Как поступил проект реформ, так его скрутят в трубочку и забьют его в задний проход минфину, а в частности Силуанову Антону Германовичу.

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