В Приамурье студентов с подозрением на COVID-19 будут отправлять в изоляторы

Для студентов с признаками ОРВИ, в том числе коронавируса, во всех колледжах Амурской области созданы дополнительные изоляторы.

Специальные помещения появились по поручению зампреда регионального правительства – министра образования и науки области Светланы Яковлевой. Специальные помещения оборудовали в общежитиях учебных учреждений, рассказали в пресс-службе министерства образования области.

В специализированных изоляторах, рассчитанных на 2-4 человека, студенты могут пробыть около суток до приезда врачей. Всего в колледжах оборудовали 25 спецпомещений, где могут разместить до 80 человек.

— Наш колледж располагает двумя изоляторами: один существует уже много лет, второй оборудован на прошлой неделе. В помещениях есть все необходимое – кровати, тумбочки, шкафы, холодильник, чайник, телевизор, отдельный туалет и душ, в старом изоляторе предусмотрен также отдельный вход, — рассказал директор Благовещенского политехнического колледжа Игорь Анкудинов.

Также в образовательных помещениях планируют оборудовать специализированные помещения, где студенты с подозрением на коронавирус смогут длительное время находиться на самоизоляции.

— Специалисты отдела профессионального образования и науки проверят наличие изоляторов, соответствие их нормам и требованиям. Безопасность студентов – приоритет. В случае возникновения спорных ситуаций, касающихся безопасного и комфортного пребывания обучающихся в колледжах, мы готовы лично брать вопрос на контроль. Телефон для обращений – 8 (4162) 22-62-04, — сообщил начальник отдела профессионального образования и науки регионального минобра Михаил Захаров.