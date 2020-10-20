Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:18 0

В Приамурье студентов с подозрением на COVID-19 будут отправлять в изоляторы

В Приамурье студентов с подозрением на COVID-19 будут отправлять в изоляторы
Фото: amurobl.ru

Для студентов с признаками ОРВИ, в том числе коронавируса, во всех колледжах Амурской области созданы дополнительные изоляторы.

Специальные помещения появились по поручению зампреда регионального правительства – министра образования и науки области Светланы Яковлевой. Специальные помещения оборудовали в общежитиях учебных учреждений, рассказали в пресс-службе министерства образования области.

В специализированных изоляторах, рассчитанных на 2-4 человека, студенты могут пробыть около суток до приезда врачей. Всего в колледжах оборудовали 25 спецпомещений, где могут разместить до 80 человек.

— Наш колледж располагает двумя изоляторами: один существует уже много лет, второй оборудован на прошлой неделе. В помещениях есть все необходимое – кровати, тумбочки, шкафы, холодильник, чайник, телевизор, отдельный туалет и душ, в старом изоляторе предусмотрен также отдельный вход, — рассказал директор Благовещенского политехнического колледжа Игорь Анкудинов.

Также в образовательных помещениях планируют оборудовать специализированные помещения, где студенты с подозрением на коронавирус смогут длительное время находиться на самоизоляции.

— Специалисты отдела профессионального образования и науки проверят наличие изоляторов, соответствие их нормам и требованиям. Безопасность студентов – приоритет. В случае возникновения спорных ситуаций, касающихся безопасного и комфортного пребывания обучающихся в колледжах, мы готовы лично брать вопрос на контроль. Телефон для обращений – 8 (4162) 22-62-04, — сообщил начальник отдела профессионального образования и науки регионального минобра Михаил Захаров.

Просмотров всего: 501

#коронавирус #образование

распечатать

Фотогалерея

Коронавирус

В Приамурье выявлено 67 новых случаев коронавируса
Коронавирус 3

В Чите неизвестные похитили трубу для подачи кислорода и чуть не убили пациентов с COVID-19
Коронавирус 1

Амурчан просят воздержаться от совместных обедов и планёрок
Коронавирус 4

Хабаровских школьников отправили на вынужденные каникулы из-за коронавируса
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь