Дети одного из районов Райчихинска не могут добраться до школы

В Райчихинске перестал ходить маршрут № 4 – нет водителей. Раньше на этом автобусе жители добирались из посёлка Восточный в Райчихинск. Теперь дети не могут попасть даже в школу.

— У меня двое детей в начальной школе. Город разделён на посёлки, мы живём в посёлке Восточный. Обычно дети ездят в школу на автобусе № 4. Но вчера он ходить перестал, и дети в школу не пошли. В компании-перевозчике сказали, что контракт с администрацией закончился. А в администрации пообещали, что сегодня автобус пустят, но его опять не было, — рассказала жительница Восточного Елена Зиновьева.

По словам жительницы, в городе много действующих маршрутов, но именно «четвёрку» постоянно снимают.

— Пешком детей отправлять опасно. Здесь плохая дорога, ездят КамАЗы, тротуара нет, а ещё много бездомных агрессивных собак. Я инвалид и не могу водить детей в школу сама. Идти около двух километров – это пять остановок на автобусе, — уточнила женщина.

В администрации города пояснили, что Райчихинское пассажирское автотранспортное предприятие (ПАТП) расторгло договор на перевозку по этому маршруту. Администрация активно помогала предприятию в поиске новых водителей. Однако поиски не увенчались успехом. В ПАТП диспетчер отказался давать комментарии по поводу маршрута, а дозвониться до руководства компании-перевозчика не удалось.

По словам жительницы Восточного, это уже не первый раз, когда автобус перестаёт ходить. Весной 2020 года происходила подобная ситуация. К счастью, тогда её удалось разрешить. Женщина рассказала, что вместо автобуса пустили городское такси. Оно ходит в город уже два дня, но детей почему-то не берёт. А цена даже для взрослых за день уже выросла с 35 рублей до 40.

В редакцию позвонили из администрации Райчихинска. Нам сообщили, что с завтрашнего дня, 21 октября, четвёртый маршрут начнёт работать в прежнем режиме.