Амурский театр драмы покажет новый спектакль

Уже в эти выходные в Амурском театре драмы можно будет увидеть новую постановку. Комедию в двух действиях покажут на сцене театра впервые.

Премьерный спектакль «Номер с фруктами» – это комедия с пометкой 16+, которую поставили по пьесе московского автора Александра Коровкина. Действие происходит в самом шикарном номере гостиницы, том самом, с фруктами, которые подают гостям как комплимент. Зрителям обещают интриги, тайны, коварство и, конечно, любовь.

В спектакле играют заслуженный артист России Роберт Салахов, артисты – Максим Клепалов, Константин Таванцев, Игорь Омельков, Александра Аверьянова, Юлия Стафиевская и Александра Дымшакова.

— Жду с нетерпением этот спектакль, а особенно хочется увидеть Роберта Салахова, по нему очень соскучился, да и по остальным, конечно, тоже, — комментирует премьеру зритель Алексей Матенков.

Показы пройдут 23, 24 и 25 октября, с соблюдением всех норм и рекомендаций Роспотребнадзора. По условиям эпидобстановки количество билетов сильно ограничено, поэтому зрителей ждёт приятный бонус: по многочисленным просьбам в воскресенье будет два показа – в 12:00 и 18:00.