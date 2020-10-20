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20октября
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сегодня, 15:19 1

Жителям одного из районов Шимановска несколько лет подавали недостаточно горячую воду

Жителям одного из районов Шимановска несколько лет подавали недостаточно горячую воду
Фото: @shimanovsktv57

В Шимановске жители домов на улице Левченко несколько лет получали в квартиры горячую воду с температурой меньше нормы. Разница была существенной — в двадцать градусов. Проблема крылась в тепловом обменнике, который требовал замены.

— Приходилось воду греть в кастрюлях, в чайнике. Активно пользовались кипятильниками. А это, извините, расходы на электричество, — рассказала нашим коллегам из «Новостей Шимановска» жительница одного из домов Нина Павлова.

Жителей этот факт возмущал по нескольким причинам. Одна из них — близость домов к центральной котельной. Оказывается, все дело было в износе теплообменного оборудования.

— Новое оборудование сегодня работает на полную мощность. Надеемся, что это окончательно решит проблему, — коротко пояснил заместитель директора ресурсной организации Дмитрий Лебедев. Оборудование приобрели по программе «Модернизация коммунальной инфраструктуры». Потратили 1 миллион 300 тысяч рублей.

— Последние несколько лет мы пытались решить эту проблему, но собственных средств не хватало. Благодаря помощи областного правительства нам удалось заменить теплообменник на этом участке. Сейчас держим вопрос под контролем, будем смотреть за тем, как пройдёт зима, — рассказали в комитете ЖКХ мэрии Шимановска.

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#ЖКХ #Шимановск

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Комментарии
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  • Madao!

    Madao!
    1 час назад

    Теплообменник и задвижки за Лям Триста на 3х этажный дом?

    А вы крута в Шимановке живёте.

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