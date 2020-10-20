21 октября в Благовещенске перекроют перекрёсток улиц Калинина и Красноармейской

В среду, 21 октября, в Благовещенске намерены закрыть перекрёсток на одной из самых оживлённых магистралей города. Речь идёт о пересечении улиц Калинина и Красноармейской.

В районе перекрёстка будет вести работы подрядчик: укладывать верхний слой асфальтобетонного покрытия. Проезд закроют уже в семь утра.

Специалисты АО «Асфальт», которые и будут заниматься ремонтными работами, пообещали справиться за несколько часов и открыть проезд по перекрёстку уже в среду после обеда.

Мэрия Благовещенска в связи с закрытием перекрёстка сообщает об изменении движения автобусов нескольких маршрутов. Автобусы №№ 9, 28, 36 и 36О будут объезжать участок дорожных работ по улицам Красноармейская – Хмельницкого – Горького и далее следовать по своим обычным маршрутам.