За занятия спортом россияне смогут получить налоговый вычет

В закон о налоговых вычетах предложили внести новую поправку: теперь граждане смогут получить компенсацию за физкультурно-оздоровительные услуги. Эти поправки рассмотрела правовая комиссия по законопроектной деятельности.

— Если поправки будут приняты, то жители страны, которые активно занимаются физкультурой и спортом, получат право на налоговый вычет на НДФЛ. Его будут предоставлять в размере фактически произведенных расходов, но не более 120 тысяч рублей за налоговый период с учетом других социальных вычетов. При этом Министерство финансов России уже подготовило изменения в Налоговый кодекс, – сообщили в пресс-службе кабинета министров.

Отмечается, что организации, предоставляющие услуги, при оплате которых можно будет получить вычет, назовет Министерство спорта РФ. После всех доработок законопроект внесут в Госдуму.