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20октября
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сегодня, 14:29 8

За занятия спортом россияне смогут получить налоговый вычет

За занятия спортом россияне смогут получить налоговый вычет
Фото: pixabay.com

В закон о налоговых вычетах предложили внести новую поправку: теперь граждане смогут получить компенсацию за физкультурно-оздоровительные услуги. Эти поправки рассмотрела правовая комиссия по законопроектной деятельности.

— Если поправки будут приняты, то жители страны, которые активно занимаются физкультурой и спортом, получат право на налоговый вычет на НДФЛ. Его будут предоставлять в размере фактически произведенных расходов, но не более 120 тысяч рублей за налоговый период с учетом других социальных вычетов. При этом Министерство финансов России уже подготовило изменения в Налоговый кодекс, – сообщили в пресс-службе кабинета министров.

Отмечается, что организации, предоставляющие услуги, при оплате которых можно будет получить вычет, назовет Министерство спорта РФ. После всех доработок законопроект внесут в Госдуму.

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#налоги #спорт

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Комментарии
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  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    2 часа назад

    Не верю! (с)

  • Кроненберг

    Кроненберг
    2 часа назад

    будет элитный междусобойчик-налоги уйдут из народного бюджета

  • Madao!

    Madao!
    1 час назад

    что такое народный бюджет?

  • Кроненберг

    Кроненберг
    1 час назад

    спортом занимаются богатые-бюджет недополучит большую сумму денег

  • 28ups

    28ups
    1 час назад

    спортом занимаются спортсмены и те кто любит спорт, достаток не имеет значения

  • Кроненберг

    Кроненберг
    1 час назад

    ну побегать по школьному стадиону можно и бесплатно

  • Madao!

    Madao!
    1 час назад

    Кроненберг - ты штоле местный дурачёк?

    С каких пор спорт стал для богатых?

    Иди на улицу и бегай-прыгай. Это тебе не клавиши тыкать.

    А абонемент в спортзал стоит от 2000 рублей на месяц/безлимитно - хоть затренеруйся.

  • 28ups

    28ups
    1 час назад

    )))))

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