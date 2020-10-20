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сегодня, 16:15 0

Из-за коронавируса «Код лидерства» перенесли на весну 2021 года

Из-за коронавируса «Код лидерства» перенесли на весну 2021 года
Фото: pixabay.com

Форум для амурских предпринимателей «Код лидерства» перенесли на весну 2021 года. Он должен был состояться в ноябре этого года в Благовещенске и Свободном. Дистанционный формат, по мнению организаторов, не стал бы полноценной альтернативой «живого» форума.

Новые даты мероприятия опубликуют позднее на сайте.

— Цель форума – сформировать активное сообщество, обменяться идеями и завести новые знакомства. Благополучие участников для нас очень важно. Так что мы будем ждать встречи в следующем году. Берегите себя и будьте здоровы! — рассказал директор обеспечения поддержки бизнеса в регионах присутствия СИБУРа Станислав Каспаров.

Напомним, недавно Станислав Каспаров рассказал в большом интервью Амур.инфо о социальных проектах компании. Упомянул директор обеспечения поддержки бизнеса и о форуме.

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#Дальний Восток #конкурсы

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