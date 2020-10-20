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сегодня, 15:08 4

В Чите неизвестные похитили трубу для подачи кислорода и чуть не убили пациентов с COVID-19

В Чите неизвестные похитили трубу для подачи кислорода и чуть не убили пациентов с COVID-19
Фото: amurobl.ru

Накануне вечером едва не погибли тяжёлые пациенты с коронавирусной инфекцией, находящиеся на излечении в Читинской горбольнице № 1. Неизвестные похитили медные трубы, подающие кислород, в том числе на аппараты ИВЛ.

На базе этой городской больницы в Чите развёрнут «ковидный» госпиталь – корпус на 200 коек, 150 из них подключены к кислородной разводке. Кислород в помещения подавался через медные трубы, проложенные снаружи здания. 13 метров из них и похитили злоумышленники. Сигнал о прекращении подачи кислорода все аппараты искусственной вентиляции лёгких подали около 19:30 19 октября. Исчезновение трубы медики заметили почти сразу.

— Своевременно были переведены пятеро пациентов, нуждающихся в бесперебойной подаче кислорода, в реанимацию другого корпуса. Никто из пациентов не пострадал, медицинский персонал сработал профессионально, — прокомментировала ситуацию министр здравоохранения Забайкальского края Анна Шангина.

Медную трубу для подачи кислорода сейчас восстанавливают. Похитителей цветмета ищет полиция.

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#коронавирус #криминал

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Комментарии
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  • paravis

    paravis
    1 час назад

    И их настигнет карма.

  • старатель

    старатель
    1 час назад

    Вот уж не плюй в колодец

  • Разнящий

    Разнящий
    42 минуты назад

    Это Чита, детка.

  • katal75

    katal75
    4 минуты назад

    приравнять кражу, этим персонажам, к попытке убийства, хотя бы непредумышленного

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