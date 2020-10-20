В Чите неизвестные похитили трубу для подачи кислорода и чуть не убили пациентов с COVID-19

Накануне вечером едва не погибли тяжёлые пациенты с коронавирусной инфекцией, находящиеся на излечении в Читинской горбольнице № 1. Неизвестные похитили медные трубы, подающие кислород, в том числе на аппараты ИВЛ.

На базе этой городской больницы в Чите развёрнут «ковидный» госпиталь – корпус на 200 коек, 150 из них подключены к кислородной разводке. Кислород в помещения подавался через медные трубы, проложенные снаружи здания. 13 метров из них и похитили злоумышленники. Сигнал о прекращении подачи кислорода все аппараты искусственной вентиляции лёгких подали около 19:30 19 октября. Исчезновение трубы медики заметили почти сразу.

— Своевременно были переведены пятеро пациентов, нуждающихся в бесперебойной подаче кислорода, в реанимацию другого корпуса. Никто из пациентов не пострадал, медицинский персонал сработал профессионально, — прокомментировала ситуацию министр здравоохранения Забайкальского края Анна Шангина.

Медную трубу для подачи кислорода сейчас восстанавливают. Похитителей цветмета ищет полиция.