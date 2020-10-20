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20октября
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сегодня, 14:04 1

Амурчан просят воздержаться от совместных обедов и планёрок

Амурчан просят воздержаться от совместных обедов и планёрок
Фото: pixabay.com

Рост заболеваемости коронавирусом продолжается. Вчера в Амурской области подтвердилось 63 случая. Из-за этого в региональном управлении Роспотребнадзора просят жителей вернуться к «режиму осторожности». В частности, отказаться от общих планёрок в организациях и от совместных обедов.

«Не касайтесь руками дверных ручек, перил и кнопок в лифте. Старайтесь не ездить в полном лифте. Помойте руки сразу, как пришли на работу, и делайте это как можно чаще в течение дня», – сообщается в Инстаграме ведомства.

А ещё в ведомстве рекомендуют надевать постоянно маску, покидая кабинет, содержать рабочее место в чистоте и по возможности организовать посменный график работы.

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#коронавирус

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    В бухачечную по одному!!!

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