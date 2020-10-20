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20октября
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сегодня, 14:12 4

Хабаровских школьников отправили на вынужденные каникулы из-за коронавируса

Хабаровских школьников отправили на вынужденные каникулы из-за коронавируса
Фото: rbc.ru

Власти Хабаровского края с завтрашнего дня распустят всех школьников на каникулы. Решение принято в связи с тяжёлым положением по коронавирусной инфекции.

Школьники уйдут на каникулы с 21 октября по 8 ноября. Распустить по домам решено практически всех учащихся, исключение составят школы в северных районах Хабаровского края, где случаев коронавируса немного. На севере школьникам придётся доучиться до конца этой недели.

Все вузы, колледжи и техникумы в крае переводят на дистанционное обучение сроком на один месяц. Все эти меры призваны остановить распространение инфекции и зарекомендовали себя в европейских странах.

На самом деле уменьшение перемещения школьников уменьшает передвижение и лиц старше 65 лет. Бабушки и дедушки зачастую водят детей в школы, встречают их. Мы понимаем, что в школах достаточно много работает и педагогов старше 65 лет. Поэтому сегодня важно разорвать эту цепочку контактов, — заявил и. о. заместителя председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов.

Детсады в Хабаровском крае будут работать в прежнем режиме.

В Хабаровском крае зарегистрировано уже свыше 14 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. Летальным исходом закончились 123 из них. Ежедневный прирост новых случаев растёт в течение последних недель и уже превышает 140 человек в сутки.

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#коронавирус

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    Вася, повторяй за соседями. Можно

  • Дарья

    Дарья
    2 часа назад

    почему наш ничего не предпринимает.деревья садит да красную книгу пополняет

  • Madao!

    Madao!
    1 час назад

    Да... повторяйте ... вырастет поколение "Тупарей".

    Потом на производстве будут рассказывать, почему они нихрена не знают... хотя кому это будет интересно, ведь ещё на стадии собеседования 90% нынешних кандидатов можно смело на переобучение отправлять.

    А так они конечно по скайпу лучше выучатся. ага.

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    56 минут назад

    Там из-за путинского беспредела ой как неблагоприятно. Только крысе проще в бункере сидеть, и безопаснее. А то вдруг ковид 9 мм.

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