Хабаровских школьников отправили на вынужденные каникулы из-за коронавируса

Власти Хабаровского края с завтрашнего дня распустят всех школьников на каникулы. Решение принято в связи с тяжёлым положением по коронавирусной инфекции.

Школьники уйдут на каникулы с 21 октября по 8 ноября. Распустить по домам решено практически всех учащихся, исключение составят школы в северных районах Хабаровского края, где случаев коронавируса немного. На севере школьникам придётся доучиться до конца этой недели.

Все вузы, колледжи и техникумы в крае переводят на дистанционное обучение сроком на один месяц. Все эти меры призваны остановить распространение инфекции и зарекомендовали себя в европейских странах.

На самом деле уменьшение перемещения школьников уменьшает передвижение и лиц старше 65 лет. Бабушки и дедушки зачастую водят детей в школы, встречают их. Мы понимаем, что в школах достаточно много работает и педагогов старше 65 лет. Поэтому сегодня важно разорвать эту цепочку контактов, — заявил и. о. заместителя председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов.

Детсады в Хабаровском крае будут работать в прежнем режиме.

В Хабаровском крае зарегистрировано уже свыше 14 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. Летальным исходом закончились 123 из них. Ежедневный прирост новых случаев растёт в течение последних недель и уже превышает 140 человек в сутки.