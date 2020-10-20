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20октября
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сегодня, 13:43 15

Черныш или Уголёк: Олег Имамеев выбирает кличку для своего котёнка

Черныш или Уголёк: Олег Имамеев выбирает кличку для своего котёнка
Фото: @o.g.imameev

Мэр Благовещенска Олег Имамеев предложил жителям города совместно выбрать кличку для котёнка, который появился у него благодаря соцсетям. Свои предложения все желающие могут написать в его Инстаграме.

«У нас ещё один парень в кошачьей команде. Теперь ломаем голову, как назвать новобранца. Вот думаю, раз он появился благодаря Инстаграму, наверное, будет справедливо, чтобы и имя ему дали подписчики. Предлагайте», — говорится в сообщении.

Подписчики принимают активное участие в обсуждении, под постом уже набралось более 400 комментариев. Мнения горожан разделились: кто-то предлагает сделать акцент на окрасе котёнка и назвать его Сажик, Блек, Черныш или Уголёк, но есть и те, кто уверен, что связать кличку домашнего любимца необходимо с его появлением – Инста, Инстик и даже Стограм.

Просмотров всего: 875

#животные

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Комментарии
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  • DimonS

    DimonS
    3 часа назад

    А что не главной новостью сделали? Это же событие!

  • Кроненберг

    Кроненберг
    3 часа назад

    слов нет-занятия мэра такте прикольные

  • Madao!

    Madao!
    3 часа назад

    Главная новость только для Губерких подвигов.

  • НЮ

    НЮ
    3 часа назад

    Кошкам/котам пофиг на кличку, это не кис-кис. Хоть Анчоусом назови

  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    назовите одно Асфальт а другого Сларри)))

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    2 часа назад

    Знакомые кота Ковидом назвали.

  • РУССИЧ

    РУССИЧ
    2 часа назад

    Черныш

  • Зимняя Марта

    Зимняя Марта
    2 часа назад

    Ара

  • belka717

    belka717
    2 часа назад

    Думаю, что целесообразно называть простым именем - Мурзик. Легко и быстро произносится.

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    2 часа назад

    Ачо не Мэром?

    Да и не толерантно чёрного Чёрным называть. Афроамурчанин кошернее.

    Но я бы котёнка всё-таки назвал Мэром!

  • архаровец77

    архаровец77
    1 час назад

    Пусть Васей назовёт!

  • CHEBURASHKA_28_RUS

    CHEBURASHKA_28_RUS
    1 час назад

    Взятка, обещалка, профанашка, пиарка, могу ещё...

  • paravis

    paravis
    1 час назад

    Блекджеком пускай зовёт.

  • 28ups

    28ups
    1 час назад

    ну просто супер новость, а у губернатора рыбок, черепашек или хомячков не надо помочь назвать. Дожили СМИ...((((((((((((((((((

  • Разнящий

    Разнящий
    52 минуты назад

    Мамай =)

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