Черныш или Уголёк: Олег Имамеев выбирает кличку для своего котёнка

Мэр Благовещенска Олег Имамеев предложил жителям города совместно выбрать кличку для котёнка, который появился у него благодаря соцсетям. Свои предложения все желающие могут написать в его Инстаграме.

«У нас ещё один парень в кошачьей команде. Теперь ломаем голову, как назвать новобранца. Вот думаю, раз он появился благодаря Инстаграму, наверное, будет справедливо, чтобы и имя ему дали подписчики. Предлагайте», — говорится в сообщении.

Подписчики принимают активное участие в обсуждении, под постом уже набралось более 400 комментариев. Мнения горожан разделились: кто-то предлагает сделать акцент на окрасе котёнка и назвать его Сажик, Блек, Черныш или Уголёк, но есть и те, кто уверен, что связать кличку домашнего любимца необходимо с его появлением – Инста, Инстик и даже Стограм.