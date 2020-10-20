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20октября
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сегодня, 14:54 0

Россельхознадзор в Приамурье прекратил личный приём граждан

Россельхознадзор в Приамурье прекратил личный приём граждан

Управление Россельхознадзора по Амурской области временно не принимает граждан лично. Вопросы можно направлять в электронную приёмную официального сайта управления или на электронную почту Ld-70@fsvps.ru. Также обратиться по интересующим вопросам можно по телефону: 8 (4162) 22-69-72 или по факсу: 8 (4162) 59-38-13.

— При составлении обращения обязательно нужно указать фамилию, имя, отчество, почтовый адрес для ответа, уведомление о переадресации обращения, суть жалобы и дату обращения. К обращению можно прикрепить необходимые документы. Ограничения по размеру файлов — 10 мегабайт. Заявления для предоставления госуслуг в электронном виде можно подать только на сайте госуслуг, — объяснили в ведомстве.

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#коронавирус #животные #природа #сельское хозяйство

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