Россельхознадзор в Приамурье прекратил личный приём граждан

— При составлении обращения обязательно нужно указать фамилию, имя, отчество, почтовый адрес для ответа, уведомление о переадресации обращения, суть жалобы и дату обращения. К обращению можно прикрепить необходимые документы. Ограничения по размеру файлов — 10 мегабайт. Заявления для предоставления госуслуг в электронном виде можно подать только на сайте госуслуг, — объяснили в ведомстве.