Губернатор выразил соболезнования близким Анатолия Телюка

Первые лица области и города Благовещенска выразили соболезнования родным и близким Анатолия Телюка. Известия о смерти амурского предпринимателя и краеведа появились в СМИ и соцсетях сегодня.

— Анатолий Васильевич был известным амурским меценатом, непосредственно при его участии состоялось восстановление одного из символов Благовещенска — Триумфальной арки. Он также принимал участие в таких проектах, как Кафедральный собор, Свято-Никольская церковь, Храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», памятник основателям города Благовещенска святителю Иннокентию и графу Муравьеву-Амурскому. Анатолий Телюк был инициатором восстановления исторической достоверности - переноса даты основания столицы области с 17 июля 1858 года на 2 июня 1856 года. Анатолия Васильевича называли последним настоящим купцом Приамурья. От нас ушел честный, справедливый и великодушный человек, который очень много сделал для любимого края. Выражаю соболезнования родным Анатолия Телюка, разделяю вашу скорбь, — сказал Василий Орлов. Мэр Благовещенска назвал смерть Анатолия Васильевича невосполнимой утратой. — Невозможно переоценить тот вклад, который Анатолий Телюк внёс в сохранение истории Благовещенска и Амурской области. Это невосполнимая потеря для всех нас, — отметил Олег Гатауллович. Депутаты Заксобрания региона назвали Анатолия Телюка настоящий патриотом: — Кандидат философских наук Анатолий Телюк входил в состав общественного совета по вопросам охраны, использования и сохранения объектов культурного наследия Амурской области, издал около 30 книг, посвященных истории родного региона, был одним из благотворителей, благодаря которым стало возможным восстановление символа столицы Приамурья – Триумфальной арки. Коренной благовещенец, он любил свою Родину и заботился о том, чтобы ее знали и любили другие. Вечная память и благодарность настоящему патриоту.