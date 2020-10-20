«Кванториум» запускает соревнования по виртуальной реальности

Детский технопарк «Кванториум» проведёт соревнования по виртуальной и дополненной реальности. Поучаствовать в них смогут школьники Дальнего Востока от 12 до 18 лет. Соревнования пройдут дистанционно.

Форму заявки можно найти на сайте «Кванториума». Выбрать задание и направить заполненную заявку нужно до 25 октября по электронному адресу: info@kvantorium-pk.ru.

С 26 октября по 9 ноября 2020 года команды решают задание и направляют его с презентацией на электронный адрес детского технопарка «Кванториум». До 17 ноября 2020 года жюри оценит проекты и определит победителей.

Команды, занявшие первые три места, получат дипломы и ценные призы.