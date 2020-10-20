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20октября
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сегодня, 13:30 0

Студентам российских вузов предложили пройти квест по раздельному сбору мусора

Студентам российских вузов предложили пройти квест по раздельному сбору мусора
Фото: ЗАТО Циолковский

В России стартовал ежегодный всероссийский квест для студенческих команд «Разделяй с нами». Он призван внедрить раздельный сбор мусора в вузы и научить молодёжь снижать мусорный след. Квест завершится 28 февраля 2021 года, а 15 команд-лидеров получат экопризы.

Победители получат путёвки на Всероссийский слёт «зелёных» вузов России в марте 2021 года. Также команды-лидеры поучаствуют в тренингах от экспертов успешных экопроектов.

Квест предусмотрен как для вузов, где ещё нет раздельного сбора отходов (РСО), так и для уже внедривших его. Первым нужно создать РСО в вузе с «нуля» и обучить студентов способам снижения образования мусора. Остальные вузы будут развивать уже существующие практики и вовлекать студентов и преподавателей в активную сортировку отходов.

Чтобы присоединиться к квесту «Разделяй с нами», нужно зарегистрировать команду. Регистироваться нужно на разных сайтах, в зависимости от первого уровня квеста или второго. Там же можно ознакомиться с обучающими материалами и начать выполнять задания. Рейтинг команд будет состоять из баллов за выполненные задания, сообщает пресс-служба зелёного движения ЭКА.

«Современные студенты смогут навсегда отказаться от устаревших способов обращения с отходами. Мы приглашаем студенческие команды со всей России объединить усилия на пути к миру без отходов», — говорит руководитель направления коммуникаций в регионах Coca-Cola HBC Россия Дарья Горланова.

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#жизнь #экология

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