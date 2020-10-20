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20октября
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сегодня, 12:28 0

Врач рассказал, что обоняние может пропадать не только при коронавирусе

Врач рассказал, что обоняние может пропадать не только при коронавирусе
Фото: milalink.ru

Способность чувствовать запахи теряется не только при COVID-19. При каких еще заболеваниях пропадает обоняние, рассказал в интервью радио Sputnik врач высшей категории, отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

— У людей с простудными заболеваниями полости носа, такими как острый или хронический ринит, при воспалении слизистой носа, когда воспаляются верхние отделы полости носа, обонятельные луковицы, обоняние сначала снижается, а потом пропадает вовсе. И в случае ОРЗ, и при коронавирусной инфекции аносмия проходит, с одной лишь разницей — при COVID-19 восстановление обоняния происходит гораздо медленнее, — уточнил Владимир Зайцев.

И все же в первую очередь нужно сдать анализы, чтобы исключить заражение COVID-19, считает врач.

Если результаты теста отрицательные, а запах и вкус не возвращаются, не нужно заниматься самолечением, необходимо обратиться к врачу, отметил Владимир Зайцев. Только доктор назначит правильное лечение.

Стоит помнить, что достоверным исследованием на наличие коронавирусной инфекции является ПЦР-диагностика или анализ крови, все остальное — лишь предположения, добавил врач.

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#коронавирус #здоровье

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