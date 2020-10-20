На 7-й маршрут в Благовещенске выйдут новые автобусы

На маршрут №7 в Благовещенске решено направить четыре новых автобуса. Машины марки «Газель СИТИ» приобрела «Пассажирская транспортная компания».

Сейчас на 7-м маршруте ходят типовые оранжевые автобусы китайского производства. Они небольшие, имеют всего одну дверь для пассажиров и небольшое количество сидячих мест. Новые автобусы призваны обеспечить больший комфорт для пассажиров, сообщает мэрия Благовещенска.

«Газель СИТИ» начали производить только в этом году. Автобусы этой марки низкопольные, имеют двухстворчатый вход шириной в 110 сантиметров. Машины оборудованы пандусами, местами для инвалидных кресел. В автобусах установлены автоинформаторы, объявляющие остановки. Производитель обещает, что зимой внутри будет тепло.

Вместительность новых автобусов не больше, чем у работающих сейчас на маршруте китайских аналогов. 17 сидячих мест и пять - для поездки стоя.

Кстати, всего в этом году в Благовещенске появилось 10 новых автобусов. Из них два приобрела мэрия на условиях софинансирования с бюджетом региона, ещё восемь - частные перевозчики.