В зоне БАМа 12 % общего жилого фонда составляет ветхое или аварийное жильё

— В прошлом году мы отметили 45-летнюю годовщину с начала строительства Байкало-Амурской магистрали. Но на территории поселков этой легендарной советской стройки большое количество людей до сих пор постоянно проживают в строительных вагончиках, модульных блок-контейнерах, бараках, сборно-щитовых и каркасно-насыпных домах, которые в 70–80-е годы прошлого столетия предоставляли для временного проживания строителям дороги и членам их семей, — объяснил председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко.

Губернатор Приамурья его поддержал.

— Для Амурской области проблема расселения граждан из непригодного жилья в зоне Байкало-Амурской магистрали является одной из наиболее острых социальных проблем северных территорий. Зона БАМ – это 5 муниципальных образований, но по территории — это практически половина всей области, — рассказал в своем выступлении глава Приамурья Василий Орлов.

Также губернатор рассказал, что после инвентаризации непригодного для проживания жилья в зоне БАМа оказалось, что там проживает 5 тысяч семей. По-другому это можно определить как 255 тысяч квадратных метров аварийной жилой площади. Таким образом, доля ветхого и аварийного жилого фонда составляет порядка 12 % от общего объема жилищного фонда зоны БАМа при среднем показателе доли аварийного жилья по Амурской области около 7 %.

«При этом благодаря трём федеральным государственным программам, в которых область ежегодно участвует, с 2011 по 2019 годы уже переселено 2 025 семей (более 5 000 человек) из почти 99 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Объем затраченных бюджетных средств – более 6,4 миллиарда рублей», сообщает правительство Амурской области.