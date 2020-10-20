На Благовещенском вокзале устроили проверку наличия масок у пассажиров

Спецкомиссия из областных чиновников, полицейских и специалистов Роспотребнадзора устроила проверку на железнодорожном вокзале в Благовещенске. Проверяли наличие масок.

Рейд провели непосредственно перед отправкой поезда, так что в здании вокзала народу было немало. Маски комиссия обнаружила на всех пассажирах, вот только правильно одеты они оказались не у всех.

— В зале ожидания у двух пассажиров маски использовались неправильно, маска не закрывала все лицо, тем самым обеспечивала меньше защиты, но после замечания, пассажиры спокойно надели маску правильно, — рассказала заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Приамурья Светлана Попова.

Итогами рейда комиссия осталась довольна, чиновники сообщили, что у людей сейчас меньше негатива на просьбы соблюдать масочный режим. Ещё весной в этом плане во время проверок были конфликтные ситуации.

«Сейчас люди воспринимают ношение маски адекватно. В последнее время не составляли протоколы о правонарушениях, понимание есть у людей», — говорят сотрудники Благовещенского линейного отдела МВД России на транспорте.

Рейды по вокзалам Амурской области будут продолжены. В период обострения эпидемической ситуации по коронавирусу и ОРВИ ношение масок в общественном транспорте региональные власти и эпидемиологи считают обязательным.

Кстати, кроме масок пассажиров на вокзале пытаются защитить от COVID-19 ежечасной дезинфекцией помещений, сидений в зале ожидания и вагонов поездов.