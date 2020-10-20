20 октября Мосгорсуд рассмотрит апелляцию на приговор Михаилу Ефремову

Рассмотрение начнется в 11:00. Из-за того, что в Москве растет число заболевших коронавирусом, журналистов и слушателей временно не пускают в здания судов. Но пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова сообщила, что для этого процесса будет сделано исключение для СМИ.

Михаил Ефремов будет доставлен в суд для участия в процессе, утверждают в Мосгорсуде. В то же время некоторые СМИ заявляют, что из-за пандемии он будет участвовать в заседании по видео-конференц-связи. Ранее сам артист говорил, что хочет лично присутствовать на рассмотрении апелляции на свой приговор.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным в гибели человека в ДТП и приговорил к 8 годам колонии общего режима. Актера также на три года лишили водительских прав и взыскали с него 800 тыс. рублей в пользу старшего сына погибшего.

Михаил Ефремов подал несколько апелляций с просьбой назначить ему условный срок лишения свободы либо вместо колонии общего режима назначить ему колонию-поселение, где условия содержания гораздо мягче.

Сейчас актер содержится в СИЗО-5 Москвы.