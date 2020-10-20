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20октября
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сегодня, 11:20 3

Скончался амурский предприниматель и краевед Анатолий Телюк

Скончался амурский предприниматель и краевед Анатолий Телюк
Фото: Амур.инфо

В Благовещенске на 72-м году жизни умер известный не только в Приамурье, но и на всём Дальнем Востоке бизнесмен и краевед Анатолий Телюк. Он возглавлял Амурскую ярмарку с самого её основания, занимался изучением истории Приамурья, написанием книг по истории края, меценатством.

Анатолий Васильевич запомнился как один из главных организаторов реставрации в Благовещенске Триумфальной арки. Он же принял участие в реконструкции Свято-Никольского храма, первого здания столицы Приамурья. По инициативе Анатолия Телюка Благовещенск стал на два года старше: дата основания города была перенесена с 17 июля 1858 года на 2 июня 1856 года.

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#память

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Комментарии
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  • Мизантроп со стажем

    Мизантроп со стажем
    1 час назад

    Большая потеря для литературного и краеведческого сообщества области. Соболезнования родным и близким.

  • an_san_2

    an_san_2
    1 час назад

    Соболезную. Светлая память...

  • Разнящий

    Разнящий
    1 час назад

    Меценат, а на АЯ туалеты платные.

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