Скончался амурский предприниматель и краевед Анатолий Телюк

В Благовещенске на 72-м году жизни умер известный не только в Приамурье, но и на всём Дальнем Востоке бизнесмен и краевед Анатолий Телюк. Он возглавлял Амурскую ярмарку с самого её основания, занимался изучением истории Приамурья, написанием книг по истории края, меценатством.

Анатолий Васильевич запомнился как один из главных организаторов реставрации в Благовещенске Триумфальной арки. Он же принял участие в реконструкции Свято-Никольского храма, первого здания столицы Приамурья. По инициативе Анатолия Телюка Благовещенск стал на два года старше: дата основания города была перенесена с 17 июля 1858 года на 2 июня 1856 года.

Просмотров всего: 3536

#память

распечатать

Sirotov