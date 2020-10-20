В Циолковском мужчина разбил нос, но был спасён полицейскими

Житель Циолковского выразил личную благодарность полицейским. Сотрудники ГИБДД доставили получившего травму мужчину в больницу.

Травму мужчина получил в ночь с 14 на 15 октября. Когда он ремонтировал колесо своего грузовика на дороге, рычаг устройства для затяжки колеса отскочил ему в лицо и серьёзно повредил нос. На помощь пришёл проезжавший мимо экипаж ДПС –лейтенант Антон Лисун и сержант Андрей Михолап.

— Стражи правопорядка приняли решение доставить пострадавшего в лечебное учреждение города Циолковский, где мужчине оказали медицинскую помощь. После этого полицейские на патрульном автомобиле доставили гражданина к его автомобилю, — рассказали в пресс-службе УМВД РФ по Амурской области.

На телефон доверия полиции пострадавший обратился лично и поблагодарил за отзывчивое отношение к попавшему в беду человеку.