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20октября
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сегодня, 11:23 0

Работающие амурчане от 65 лет могут взять больничный до 2 ноября включительно

Работающие амурчане от 65 лет могут взять больничный до 2 ноября включительно

В Приамурье работающие сотрудники от 65 лет могут взять больничный в связи с карантином. Получить его, к сожалению, могут не все. Те медработники и сотрудники организаций, чьё нахождение на рабочем месте является важным, — должны оставаться на службе.

Назначат пособие по временной нетрудоспособности в связи с карантином автоматически. Работодатели передадут в Фонд данные для пособия. При стаже более восьми лет дни нетрудоспособности оплачиваются в полном размере. За базу берётся среднемесячный заработок, но не более максимального размера пособия (69 961,65 рублей в месяц).

Оплата больничного листа придёт напрямую из Фонда соцстрахования. Она поступит в течение семи календарных дней со дня формирования листка нетрудоспособности. Конечно, только при предоставлении работодателем необходимых документов, сообщает пресс-служба Фонда соцстрахования.

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#коронавирус #здоровье #медицина #пенсии

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