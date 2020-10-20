Работающие амурчане от 65 лет могут взять больничный до 2 ноября включительно

В Приамурье работающие сотрудники от 65 лет могут взять больничный в связи с карантином. Получить его, к сожалению, могут не все. Те медработники и сотрудники организаций, чьё нахождение на рабочем месте является важным, — должны оставаться на службе.

Назначат пособие по временной нетрудоспособности в связи с карантином автоматически. Работодатели передадут в Фонд данные для пособия. При стаже более восьми лет дни нетрудоспособности оплачиваются в полном размере. За базу берётся среднемесячный заработок, но не более максимального размера пособия (69 961,65 рублей в месяц).

Оплата больничного листа придёт напрямую из Фонда соцстрахования. Она поступит в течение семи календарных дней со дня формирования листка нетрудоспособности. Конечно, только при предоставлении работодателем необходимых документов, сообщает пресс-служба Фонда соцстрахования.