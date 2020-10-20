Дочь Владимира Конкина могла погибнуть от короткого замыкания в бассейне

Подозрительно, что в тот вечер, когда утонула дочь Владимира Конкина, в фитнес-клубе по какой-то причине не работали камеры наблюдения. А наутро после трагедии там внезапно решили заменить электропроводку.

Возможно, что таким способом руководство клуба попыталось замести следы.

«Во время следственных действий ничего трогать нельзя, любое прикосновение к вещдокам — уже преступление», — заявил адвокат Павел Астахов в шоу «Прямой эфир».

Судебно-медицинский эксперт Эдуард Туманов предположил, что смерть Софии Конкиной могла произойти из-за короткого замыкания.

«Когда человек находится в воде, то токовоспринимающей поверхностью является все тело, а не какой-то отдельный участок. Большой сложностью в проведении данного вида судебно-медицинских экспертиз является то, что при наружном осмотре специфических знаков не обнаруживается», — заявил эксперт.