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20октября
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сегодня, 10:08 0

Дочь Владимира Конкина могла погибнуть от короткого замыкания в бассейне

Дочь Владимира Конкина могла погибнуть от короткого замыкания в бассейне
Фото: соцсети

София Конкина погибла месяц назад в бассейне одного из фитнес-клубов Москвы. Близкие Софии не верят в несчастный случай. Они считают, что вина лежит на фитнес-клубе, в котором на следующий день после ее гибели стали экстренно заметать следы, пишет «Комсомольская правда».

Подозрительно, что в тот вечер, когда утонула дочь Владимира Конкина, в фитнес-клубе по какой-то причине не работали камеры наблюдения. А наутро после трагедии там внезапно решили заменить электропроводку.

Возможно, что таким способом руководство клуба попыталось замести следы.

«Во время следственных действий ничего трогать нельзя, любое прикосновение к вещдокам — уже преступление», — заявил адвокат Павел Астахов в шоу «Прямой эфир».

Судебно-медицинский эксперт Эдуард Туманов предположил, что смерть Софии Конкиной могла произойти из-за короткого замыкания.

«Когда человек находится в воде, то токовоспринимающей поверхностью является все тело, а не какой-то отдельный участок. Большой сложностью в проведении данного вида судебно-медицинских экспертиз является то, что при наружном осмотре специфических знаков не обнаруживается», — заявил эксперт.

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#происшествия

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