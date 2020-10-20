«Президентский» тигр Борис впервые попал в объективы камер днём

В этом году Борис уже попадал в объективы видеокамер, но только ночью. 19 октября в социальной сети центра появился ролик, где большой кот при свете дня проходит мимо объектива камеры.

«Наконец-то! У нас появилось видео, на котором при свете дня можно заглянуть в глаза тигру Боре, а если сделать погромче, то и услышать его дыхание. Атмосферненько!» – написали в социальной сети специалисты центра «Амурский тигр».

Тигра Бориса выпустили в дикую природу после курса реабилитации шесть лет назад. В этом событии принимал участие даже президент Владимир Путин. Сейчас Борис обитает на границе Амурской и Еврейской автономной областей. Известно, что он имел отношения с тремя тигрицами и является многодетным отцом. В естественной среде тигры живут до 15-18 лет. Амурский Борис сейчас достиг десятилетнего возраста, от него еще может быть потомство.