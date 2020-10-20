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20октября
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сегодня, 10:32 2

«Президентский» тигр Борис впервые попал в объективы камер днём

«Президентский» тигр Борис впервые попал в объективы камер днём
Фото: @amurtigercenter

В этом году Борис уже попадал в объективы видеокамер, но только ночью. 19 октября в социальной сети центра появился ролик, где большой кот при свете дня проходит мимо объектива камеры.

«Наконец-то! У нас появилось видео, на котором при свете дня можно заглянуть в глаза тигру Боре, а если сделать погромче, то и услышать его дыхание. Атмосферненько!» – написали в социальной сети специалисты центра «Амурский тигр».

Тигра Бориса выпустили в дикую природу после курса реабилитации шесть лет назад. В этом событии принимал участие даже президент Владимир Путин. Сейчас Борис обитает на границе Амурской и Еврейской автономной областей. Известно, что он имел отношения с тремя тигрицами и является многодетным отцом. В естественной среде тигры живут до 15-18 лет. Амурский Борис сейчас достиг десятилетнего возраста, от него еще может быть потомство.

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Наконец-то! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ У нас появилось видео на котором при свете дня можно заглянуть в глаза тигру Боре, а если сделать погромче, то и услышать его дыхание. Атмосферненько! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ENG: At last! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Take a look into the eyes and listen to the breath of tiger Boris. All thanks to this video. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #амурскийтигр #тигр #центрамурскийтигр #центртигр #еао #фотоловушка #amurtiger #tiger #siberiantiger #amurtigercenter #trailcamera #wildlife #bigcats

Публикация от Центр «Амурский тигр» (@amurtigercenter)

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#экология

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Комментарии
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  • Kadet_84

    Kadet_84
    2 часа назад

    Красавец! Лишь бы его не постигла участь Павлика.

  • Николай Смирнов

    Николай Смирнов
    1 час назад

    Какой статный жених ходит. Главное, в Амурку не заходить. А то наши "охотники" по светящимся в темноте глазам тигра косуль видят.

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